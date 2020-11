Il programma beta per i Samsung Galaxy S10 relativo ad Android 11 con One UI 3.0 è adesso attivo. La serie, insieme agli smartphone pieghevoli del 2020, avrebbero dovuto ottenerne l’accesso all’inizio di questo mese, ma l’elevato consumo della batteria nelle build di test iniziali aveva costretto il colosso di Suel a ritardarne il lancio per tutti i dispositivi. Tuttavia, sembra che l’azienda asiatica ora abbia tutto sotto controllo: come riportato da ‘SamMobile‘, la beta è stata distribuita per il Galaxy Z Flip ad inizio settimana, ed è disponibile al momento anche per i Samsung Galaxy S10 (sapevamo ci sarebbe stata una svolta molto prossima, come vi avevamo raccontato in questo recente articolo). Il programma beta One UI 3.0 è attivo in India, Corea del Sud e UK, ma è possibile che anche gli utenti polacchi e tedeschi siano in grado di accedere alla beta in questi giorni.

Come sempre, bisognerà registrarsi al programma tramite l’app Samsung Members, per poi poter procedere al download del primo aggiornamento beta tramite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software‘. Non bisogna dimenticare che il software beta può anche manifestare molti bug a bordo dei propri Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, e che quindi potreste voler attendere la versione stabile di Android 11 con One UI 3.0 invece di immergervi in soluzioni incompiute.

Il rilascio stabile per le ammiraglie del 2019 è previsto all’inizio del prossimo anno, anche se il programma di rilascio dipenderà dalla velocità con cui il produttore asiatico sarà in grado di far funzionare le cose senza problemi. In ogni caso, questa ci è sembrata una buona notizia da darvi quest’oggi, sperando che la situazione si metta in discesa anche per quanto riguarda i nostri Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e (ci sarà comunque da aspettare i tempi tecnici, su questo non vogliamo proprio discutere).