Ottime notizie giungono quest’oggi 25 novembre per i possessori dei Samsung Galaxy Note 20 nelle varianti standard e Ultra. La buona novella riguarda la prossima disponibilità dell’aggiornamento Android 11 insieme alla nuova interfaccia One Ui 3.0 proprio a bordo dei phablet lanciati la scorsa estate. I tempi sarebbero davvero stretti oramai, grazie alla chiusura del programma beta dedicato,

La notizia ci giunge attraverso la fonte SamMobile ma in realtà è stata confermata attraverso il forum di supporto Samsung grazie ad un moderatore di una delle discussioni a tema Note 20 appunto. Proprio il programma beta sarebbe stato chiuso in Sud Corea, nella madrepatria del produttore e dove la fase sperimentale è naturalmente partita tempo fa. I test sarebbero conclusi e si presume, almeno fino ad ora, non avrebbero messo in luce particolari problemi e bug che ostacolino (a loro volta) l’aggiornamento definitivo e finale per gli smartphone.

Con la chiusura della beta Android 11 e One Ui 3.0 per i Samsung Galaxy Note 20 appena avvenuta, è probabile che il rilascio dell’aggiornamento definitivo avvenga davvero i tempi molto ristretti. Sempre la fontI autorevole SamMobile ipotizza in lancio del pacchetto corposo già entro la fine di questo mese di novembre, al massimo per inizio dicembre. Quello che non è chiaro, tuttavia, è se il passo in avanti software sarà destinato subito solo alla Corea del Sud appunto o anche al resto del mondo (almeno ad alcuni mercati selezionati).

Per chiarire il destino software dei Samsung Galaxy Note 20 italiani, va specificato che gli esemplari nostrani non hanno partecipato alla fase beta dell’aggiornamento One UI 3.0 e Android 11. Entro i nostri confini dunque arriverà direttamente la versione definitiva dell’update e , a questo punto, è verosimile credere che il passaggio possa compiersi entro la fine di dicembre. Si aspettano, magari, delle indicazioni puntuali in proposito dalla divisione italiana del brand nei prossimi giorni o settimane.