Amazon Prime Student lo conosciamo un po’ tutti: parliamo della particolare versione dell’abbonamento ad Amazon Prime riservata agli studenti, che apre le porte ad un mondo di sconti vantaggiosi (il prezzo dell’iscrizione è praticamente ridotto alla metà rispetto a quello di listino, con un costo di 18 euro l’anno a fronte dei 36 invece richiesti per l’abbonamento tradizionale), per non parlare dei buoni regalo che in genere vengono attribuiti ai nuovi iscritti.

Col Black Friday 2020 più vicino che mai (mancano ormai un paio di giorni al weekend più conveniente dell’anno), potrebbe essere arrivato per voi il momento di pensare seriamente, se non l’avete già fatta e nel caso in cui siate effettivamente studenti, all’iscrizione ad Amazon Prime Student. La promozione su cui vogliamo concentrarci oggi resterà valida fino al 30 novembre, e vi darà diritto ad un buono sconto di 5 euro. L’adesione all’iniziativa promozionale è assai semplice: basterà iscriversi ad Amazon Prime Student , effettuare l’accesso al proprio account, scegliere uno o più prodotti venduti e spediti da Amazon (condizione necessaria affinché lo sconto venga applicato), e, nella pagina di riepilogo dell’ordine che si sta per concludere, aggiungere il codice sconto ‘STUDENT5‘ nel relativo campo, per poi finalizzare l’acquisto (da lì potrete poi visualizzare lo sconto applicato, pari a 5 euro del buono).

Se rispettate i requisiti e non vi siete mai iscritti prima d’ora ad Amazon Prime Student non vediamo impedimenti particolare: considerate che l’abbonamento gode di una prova gratuita di 90 giorni, durante i quali potrete decidere il da farsi (nulla vi vieta di disattivare il rinnovo automatico prima dello scadere dei 3 mesi), e nel frattempo approfittare delle offerte del Black Friday 2020, oltre che ad incassare il buono sconto di 5 euro di questa speciale promozione. Se avete altre domande non avete che da chiedere attraverso il box qui sotto.