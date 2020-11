Da quando abbiamo appreso del ban USA verso Huawei, in attesa di capire se la sconfitta di Trump nella corsa alla Casa Bianca cambierà qualcosa sotto questo punto di vista, la questione relativa ad AppGallery è diventata cruciale per il pubblico. Attraverso le new entry per lo store del produttore cinese, infatti, coloro che hanno acquistato prodotti di nuova generazione sanno quali app possono essere scaricate facilmente, come se si potesse disporre ancora oggi di una sorta di Play Store. Non è un caso che anche ad ottobre abbiamo affrontato l’argomento.

Aggiornamento di fine novembre per AppGallery e Huawei

Senza girarci troppo intorno, cerchiamo di individuare le applicazioni che sono state aggiunte ad AppGallery a fine novembre per i possessori di smartphone Huawei. Sto parlando di KFC Italia, Old Wild West, YouApp di Banco BPM, Find Out, ZTravel Next, Ezviz, Nuki Smart Lock, Gearbest e Show My Size. Alcune sono importanti e popolari per il pubblico italiano, altre meno, ma di sicuro quanto riportato questo mercoledì rappresenta una buona notizia per coloro che hanno affrontato le note limitazioni legate ai servizi Google.

Particolarmente importante l’arrivo nello store di FNB, considerando il fatto che lo staff ha confermato la disponibilità della propria app bancaria per gli utenti di Huawei Mobile Services (HMS) all’interno di Huawei AppGallery. La conferma è arrivata da Likhun Zhao, VP di Huawei Consumer Business Group per l’Africa meridionale: “Siamo lieti di dare il benvenuto a FNB nella famiglia di app Huawei AppGallery. Le app bancarie sono una priorità fondamentale per i consumatori. Huawei ha lavorato duramente nell’ultimo anno per garantire che i nostri fedeli clienti ricevano tutte le app di cui hanno bisogno, sia per l’intrattenimento che per necessità“.

Step, questo, che dovrebbe aprire scenari interessanti per AppGallery nel mondo delle app bancarie anche qui in Italia, in attesa che tutti gli utenti Huawei possano essere accontentati sotto questo punto di vista.