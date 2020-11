Mentre attendiamo l’uscita di 1920 Achille Lauro duetta con Elderbrook e offre un nuovo capitolo del sodalizio artistico con Boss Doms. Si tratta del remix del brano Back To My Bed contenuto nel disco Why Do We Shake In The Cold? del produttore e cantautore britannico.

La produzione è propria di Boss Doms e Achille Lauro. Doms si ritrova alla sua seconda esperienza non direttamente legata a Lauro dopo I Want More, ma in questo remix si sente fortemente la loro affinità creativa. Il sound è fluido, quasi dream pop, e Doms ha mantenuto fedelmente l’attitudine dance della versione originale. Con questa nuova prova ci dà conferma della sua abilità da solista, una scelta che – come aveva spiegato a Freeda – nasce dall’esigenza di mettersi al volante per esplorare una strada tutta personale.

Achille Lauro partecipa al pezzo e al testo, inserendo alcune linee in italiano tipicamente nel suo stile rebel glam confermando la sua abilità nell’adattarsi ad ogni contenitore. Del resto la voce di Bam Bam Twist nell’ultimo anno ha saputo destreggiarsi tra punk, dance, alternative rock, disco e hip hop. Nell’ultimo lavoro in uscita il 4 dicembre insieme alla Untouchable Band esplorerà il mondo dello swing con il contributo di un’intera orchestra con rivisitazioni di grandi classici che vanno da Tu Vuo’ Fa’ L’americano a My Funny Valentine.

Boss Doms si dice soddisfatto di questo remix in cui Achille Lauro duetta con Elderbrook: il produttore, infatti, racconta che su Back To By Bed aveva lavorato per 15 remix che tuttavia lo lasciavano insoddisfatto. La versione più buona è stata la sedicesima, creata in tutta fretta quando mancavano due giorni alla consegna. Dell’artista britannico dice che è “uno degli act di musica elettronica più caldi del momento”.

Di seguito il testo e la traduzione di Back To My Bed, il remix di Boss Doms in cui Achille Lauro duetta con Eldebrook, autore del pezzo.

Testo

[Intro]

How long will it close?

And there’s a light behind the door [Strofa 1]

Borderline, there she goes

On the left side

Merry-go-round people

Little white lies [Pre-Ritornello]

I know that it’s over

So where do we go? Where do we go? Oh

You know that I know that it’s over

So where do we go? Where do we go? Oh [Ritornello]

Don’t let the heartbreak hit you on a Saturday night

Come meet me halfway in between dark and the light

‘Cause the voice in my head said I ain’t goin’ back to my bed, yeah I’m all right

I’m all right [Strofa 2: Achille Lauro] (In aggiornamento)

Capelli neri, occhiali white

Voglio Katy alla colf

Sullo yacht

E GTA e Miami vibes

Solo affreschi Brunelleschi … blue jeans … Porsche

Kate Moss

lipstick lip gloss

cash blue [Ritornello]

Don’t let the heartbreak hit you on a Saturday night

Come meet me halfway in between dark and the light

‘Cause the voice in my head said I ain’t goin’ back to my bed, yeah I’m all right

I’m all right [Outro]

How long will it close?

And there’s a light behind the door

