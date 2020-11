Unica è il titolo del nuovo album di Ornella Vanoni, da oggi disponibile in pre-order. Il nuovo disco dell’artista sarà disponibile dal 29 gennaio 2021 in versione fisica, in tutti i negozi di musica, e negli store digitali. Unica sarà in vendita sia in CD che in vinile e celebra sessant’anni di carriera di una delle artiste più longeve della storia della musica italiana.

Ad annunciare il nuovo album di Ornella Vanoni è stata la stessa artista sulle sue pagine sui social network, svelando anche l’immagine di copertina. Un’Ornella Vanoni particolarmente luminosa e sorridente, in uno scatto dinamico fra terra e cielo, è l’immagine che accompagnerà il suo nuovo percorso discografico con l’album Unica, atteso all’inizio del prossimo anno.

“Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce”, scrive Ornella Vanoni sui social. “Ho voluto il giallo anche nella copertina di Unica, il mio nuovo album di inediti, che uscirà il 29 gennaio 2021”, continua, spiegando il motivo dell’uso del colore giallo.

Unica Ornella

Vanoni

Unica sarà il disco numero 50 della sua onorata carriera e sarà prodotto da Mauro Pagani, che si ricongiunge artisticamente ad Ornella Vanoni dopo tanti anni. A tal proposito, l’artista aggiunge: “Sarà il cinquantesimo della mia carriera, ed è prodotto da Mauro Pagani, che dopo 30 anni ho ritrovato accanto a me”.

Unica, il nuovo album di Ornella Vanoni, sarà disponibile su etichetta BMG; arriva alla soglia dei sessant’anni di carriera della Vanoni e a sette anni dal suo precedente disco di inediti. Il suo ultimo progetto discografico si intitola invece Un Pugno Di Stelle, una raccolta antologica datata 9 febbraio 2018 che contiene il brano Imparare Ad Amarsi, presentato al Festival di Sanremo con Bungaro e Pacifico. La raccolta si componeva di 3 album per un totale di 58 tracce che ripercorrevano l’intero percorso musicale della cantante.