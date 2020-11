Su Disney+ sta per arrivare un documentario su Taylor Swift per una full immersion nei retroscena di Folklore, il nuovo album in studio. La novità si chiama proprio Folklore: The Long Pond Studio Sessions e sarà disponibile a partire da domani 25 novembre su Disney+, la piattaforma ufficiale degli appassionati Disney e non solo.

La popstar lo ha annunciato con un teaser pubblicato su Twitter: “Questo film non lo avete ancora visto”, ha scritto la cantautrice, e nel filmato riferisce ai suoi fan che Folklore è l’album che permette a chiunque di vivere appieno i propri sentimenti e di accorgersi di aver bisogno di un bel pianto. Ricordiamo, inoltre, che il disco è stato registrato e pubblicato da Taylor Swift durante il grande lockdown globale. L’album era stato annunciato a sorpresa, senza i soliti preavvisi di cui è solito il mercato discografico.

Nel documentario su Taylor Swift scopriremo dall’interno tutti i lavori su un disco in cui l’artista ha voluto eliminare ogni convenzione per cercare di vivere qualcosa di diverso da condividere insieme ai fan. Del resto il 2020, per la popstar, è un anno fortunato: escludendo la parentesi infelice con l’imprenditore Scooter Braun, durante il weekend Taylor Swift è stata premiata come Artist Of The Year in occasione degli American Music Awards 2020, e non solo.

L’autrice di Lover ha vinto anche il premio come Favorite Female Artist (Pop Rock) e il video del singolo Cardigan è stato premiato come Favorite Music Video. La popstar non era presente durante la cerimonia, dunque non si è potuta esibire nemmeno dal vivo in quanto in questo periodo è impegnata a ri-registrare le sue hit per via dell’incidente con Scooter Braun.

Nel documentario su Taylor Swift vedremo l’artista che si riprende il suo spazio, offrendolo in dono ai suoi fan per celebrare uno degli album più ascolti del 2020.