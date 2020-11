Esiste una realtà diversa al di là di quella in cui viviamo, e il trailer di Equinox su Netflix lancia quello che sarà un nuovo avvincente mystery. Basata sul podcast Equinox 1985, la serie danese in arrivo a dicembre sulla piattaforma segue il giallo legato alla riapertura di un vecchio caso di sparizione che sarò solo l’inizio di una sconvolgente storia.

Per le sue ambientazioni cupe, Equinox su Netflix è già stato battezzato il nuovo Dark, serie tedesca rivelazione degli ultimi anni che ha ridefinito il genere soprannaturale/fantascientifico. Anche lo show danese gioca sul rapporto tra realtà e altri mondi, presentando una storia intrisa di thriller e mistero. Come ambientazione c’è la Danimarca che, come i suoi cugini scandinavi in passato, ha già dimostrato di saper realizzare ottimi prodotti sui generis.

La trama di Equinox è incentrata su Astrid, una DJ radiofonica tormentata da un vecchio trauma. Nel 1999, a soli 10 anni, assiste inerme alla sparizione di una classe di diplomati, che scompaiono senza lasciare traccia. Astrid conosceva uno di questi studenti, e l’evento la lascerà traumatizzata per il resto della sua vita, costringendola a convivere con delle visioni orribili legate al momento della sparizione. Nel 2020, Astrid sembra essersi gettata tutto alle spalle, fino a quando i ricordi ricominciano a tormentarla. Quando uno dei sopravvissuti a quella sparizione muore in circostanze misteriose, Astrid è determinata a scoprire cos’é accaduto in quel giorno del 1999. Le sue indagini la porteranno a svelare un’oscura quanto disturbante verità che la riguarda in modi che neanche riesce a immaginare.

Come mostra il trailer di Equinox, divulgato da Netflix nelle ultime ore, la protagonista rivive il trauma del suo passato mentre lavora in radio. Un uomo, che dice di conoscerla, la contatta e inizia una conversazione che sconvolgerà la sua intera esistenza, rivelandole l’esistenza di una realtà alternativa in cui lui è stato.

Certo, la tematica del multiverso e delle realtà alternative non sono nuove al panorama televisivo e cinematografico – e i paragoni con Dark e Stranger Things sono immediati – ma sarà interessante capire in che direzione si muoverà Equinox su Netflix.

Nel cast troviamo Danica Curcic, già vista in The Mist e The Bridge, nel ruolo di Astrid. Al suo fianco, Lars Brygmann (Dicte), Karoline Hamm (The Sommerdahl Murders) e Fanny Bornedal (Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata).

Composta da sei episodi, Equinox sarà disponibile su Netflix il 30 dicembre.