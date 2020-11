The Voice Senior si accorcia per rispettare le esigenze di programmazione, andando a coprire due appuntamenti settimanali con la finale che conquista la prima serata della domenica.

Lo slittamento della finale di Tale e Quale Show ha infatti comportato uno sconvolgimento nella tabella di marcia, che ha obbligato a rivedere tutto quello che era stato stabilito con la prima al 20 novembre.

Come già rivelato, il programma partirà il 27 novembre con la conduzione di Antonella Clerici. Sarà riservato ai soli concorrenti over 60 e sarà quindi un unicum nella televisione italiana, mentre sono già decisi i nomi dei coach.

Torna Gigi D’Alessio, che aveva già debuttato nella versione tradizionale arrivando alla vittoria alla prima con Carmen Pierri, e anche Al Bano, che dividerà la poltrona con la figlia Jasmine. Debutta invece Clementino e torna Loredana Bertè, già ospite di uno dei talent di Rai1 condotti da Antonella Clerici.

Nelle prossime settimane, quindi, The Voice Senior tornerà in ben due prime serate a settimana, così da recuperare la prima rimandata, mentre si concluderà alla domenica, nella serata del 20 dicembre. La finale del programma andrà in onda subito dopo la semifinale, che è destinata al 18 dicembre.

Improbabile il ritorno del programma nella versione tradizionale e che, storicamente, era destinato alla seconda rete. L’ultima edizione, quella che avrebbe dovuto fare la differenza, è stata condotta da Simona Ventura con la vittoria di Carmen Pierri, della squadra di Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo è appena tornato alla musica con l’album Buongiorno, nella quale ospita alcuni giovani rapper ma anche il navigato Clementino.

Si tratta di un ritorno in prima serata, per Antonella Clerici, che ha anche riconquistato il mezzogiorno di Rai1 con un programma dedicato alla cucina casalinga che idealmente conduce dalla sua residenza di Arquata Scrivia della quale si intravede il bosco, sapientemente proiettato per l’occasione.