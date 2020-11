Mark Ruffalo e Catherine Keener si sono aggiunti al cast di The Adam Project. L’attrice e l’attore reciteranno quindi insieme a Ryan Reynolds in un film di fantascienza prodotto da Skydance e Netflix.

Shawn Levy – dopo aver diretto Ryan Reynolds nel film Free Guy – sta lavorando a un nuovo lungometraggio per Netflix. Secondo The Hollywood Reporter, The Adam Project è stato scritto da Jonathan Tropper e presenterà un nutrito cast.

Mark Ruffalo in Now You See Me 2

Il protagonista del film sarà un uomo (interpretato da Reynolds) che dovrà tornare indietro nel tempo per chiedere aiuto al sé stesso di 13 anni. L’uomo cercherà nel passato il suo defunto padre, in modo da poter sistemare le cose e salvare il futuro.

Il cast di The Adam Project

Nel cast è stato confermato Ryan Reynolds, attore conosciuto per Blade: Trinity, X-Men Le Origini – Wolverine, Ricatto D’Amore, Deadpool, Deadpool 2 e Life. Il celebre interprete canadese tornerà presto sul grande schermo con Free Guy (rimandato a causa del COVID-19) e si inizia inoltre a parlare di Deadpool 3 (che potrebbe ancora trovarsi nelle primissime fasi).

Mark Ruffalo presterà il volto al padre del protagonista di The Adam Project. Ruffalo ha conquistato il pubblico e la critica grazie ad alcune delle sue interpretazioni, in particolare nei film Zodiac di David Fincher e Shutter Island di Martin Scorsese. Dal 2012 veste i panni di Hulk nel Marvel Cinematic Universe.

Catherine Keener in una scena di Scappa – Get Out.

Altra interprete confermata è Catherine Keener, conosciuta per i ruoli in Essere John Malkovich, Truman Capote – A Sangue Freddo (due film con cui ha ottenuto altrettante nomination agli Oscar) e Scappa – Get Out. Keener interpreterà la “cattiva” del film che ruba la tecnologia per viaggiare nel tempo. Zoe Saldana e Jennifer Garner sono gli altri membri del cast.

Le riprese di The Adam Project – diretto da Shawn Levy e scritto da Jonathan Tropper – sono già iniziate.