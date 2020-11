In Serpente di Cmqmartina c’è tutto il risentimento di un’amicizia finita, e nelle nostre esistenze abbiamo più volte vissuto quella sorta di elaborazione di un lutto che è pari alla fine di una relazione sentimentale. La giovane artista di Monza aveva già incantato i giudici di X Factor 2020 durante le audizioni con il brano Lasciami Andare. La forza di Martina Sironi è il taglio autobiografico dei suoi brani, e Serpente è l’ennesimo capitolo del suo vissuto.

Serpente di Cmqmartina nasce anche dalla volontà di Hell Raton, che ha manifestato la voglia di sorprendere dopo l’esordio con Lasciami Andare. Il brano, infatti, è emerso durante il primo live di X Factor spiazzando tutti. Ora l’inedito fa parte dell’X Factor Mixtape 2020 e rientra nella categoria Under Donne.

L’inedito di Cmqmartina è stato prodotto da Strage e la scelta è caduta su un arrangiamento tutt’altro che malinconico. Serpente, infatti, è un brano movimentato in cui viene fuori l’elettronica ma senza tralasciare le dinamiche dell’elettro pop, riuscendo a offrire delle dinamiche interessanti e piene di groove.

Il testo esordisce con: “Non mi vuoi più e forse fai bene” e si concentra sulla metafora del serpente come piccolo demone che ti sta accanto per misurarti e affondarti in seguito, nell’illusione di darti affetto ed empatia. La tossicità, infatti, è tipica della finta compassione che si consuma anche nelle amicizie, non soltanto negli amanti. Quando un’amicizia si rivela il contrario di ciò che è stato fino all’ultimo secondo la delusione può essere atroce, ed è proprio ciò che recita il testo.

Con questo inedito Cmqmartina offre al pubblico un altro pezzo di sé affermandosi come artista sincera e senza inibizioni, capace di comunicare le sue sofferenze con la sua grande passione per la musica. Serpente di Cmqmartina funziona nel rappresentare la voce inascoltata di chi vive la sindrome dell’abbandono.

Non mi vuoi più e forse fai bene

Io sono sorella ormai

Dei mostri miei

Corpi stanchi e cuori distanti

Io mi sacrifico per te

Anche se ti allontani da me

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Siediti parlami di quanti e di quali sono I punti deboli

Io lo so che

Non mi vuoi più

E forse fai bene

Ma se ti dicessi che

Tutto quello che ho fatto per te

Ci cerchiamo sempre

Come animali di notte

