La capacità di incanalare il dolore attraverso la leggerezza è tutta in Lontanissimo di Casadilego, l’inedito prodotto da Strage e presentato a X Factor 2020 dopo Vittoria. Come suggerisce il titolo, il testo racconta la percezione della distanza che gli amanti vivono quando una relazione arriva al capolinea. Chitarre acustiche e ritmo attutiscono il colpo e lo fanno bene, se consideriamo che questo inedito di Elisa Coclite – questo il nome di battesimo – affronta l’argomento con gli occhi di chi ha accettato, seppur con tanto dolore, la separazione dalla persona che fino a un attimo prima era la dolce metà.

La sensibilità di Casadilego, che ha mutuato il suo nome d’arte da un brano di Ed Sheeran, si conferma ancora una volta come il punto cardine della sua musica. Nel suo stile troviamo tutto il meglio del pop internazionale, da Taylor Swift alla più leggiadra Miley Cyrus, ma anche l’italiana Elodie e tutto il mondo it-pop che negli ultimi anni ha definito maggiormente il suo perimetro.

Sorprende e non poco, tutto questo, se pensiamo che Casadilego ha solo 17 anni e nella sua giovanissima età ha già commosso i giudici di X Factor con un’intensissima esecuzione di Xanny di Billie Eilish al punto di portare Emma ad implorarle di restare sempre se stessa. Il momento in cui ha convinto tutti, tuttavia, è stata l’esibizione con la cover di un brano di Joni Mitchell. Per questo Hell Raton si è lasciato andare: “Io sono un discografico, col ca**o che ti mollo”.

Lontanissimo di Casadilego fa parte della raccolta X Factor Mixtape 2020 insieme all’inedito precedente Vittoria. Questo nuovo inedito è stato ascoltato per la prima volta durante il terzo live del talent show di Sky e oggi Casadilego ha già conquistato tantissimi fan. Piccole nuove rivelazioni si fanno sempre più avanti nel format televisivo per giovani talenti.

[Intro]

Ho visto cose che mai

Avrei voluto dimenticare

[Strofa 1]

Vedo che non vuoi capire

La mia vita va al contrario

Non rispetto alcun orario

Tu che tieni ancora un diario

E mi sembra un po’ infantile

Mi giro ed è già aprile

Fa buio verso le sette

Eri acqua e non ho più sete

[Pre-Ritornello]

E mi fermo qui ad immaginare cosa avrei potuto fare

Camminando per le strade, verso te

Rivisti oggi con tanto di amaro in bocca

Ma io questa volta

[Ritornello]

Sai che dovevo dirtelo

A te che sei lontanissimo

E qualche volta t’immagino

Una foto al contrario

Sai che volevo dirtelo

Però eri lontanissimo

E non esiste un antidoto

È come acqua, fuoco, come (Uh, uh, uh)

Acqua, fuoco, come (Uh, uh, uh)

Acqua, fuoco

[Strofa 2]

Dimmi se non vuoi capire

‘Sto treno non ha un orario

Ti dico che va al contrario

Mi regalerò un diario

Sono due ore che scrivo

Fatemi scendere a riva

A me sembra un po’ infantile

Sono acqua e ora la voglio bere

[Pre-Ritornello]

E mi fermo qui ad immaginare cosa avrei potuto fare

Camminando per le strade, verso te

Rivisti oggi con tanto di amaro in bocca

Ma io questa volta

[Ritornello]

Cosa avrei potuto fare

Cosa avrei potuto

Cosa avrei potuto fare

(Cosa avrei potuto) Sai che volevo dirtelo

(Cosa avrei potuto) Però eri lontanissimo

(Cosa avrei potuto) Ma non esiste un antidoto

E come acqua, fuoco, come (Uh, uh, uh)

Cosa avrei potuto (Uh, uh, uh)

Cosa avrei potuto fare (Come acqua, fuoco)

[Outro]

Ho visto cose che mai

Avrei voluto dimenticare

Le ho viste oggi che sanno di amaro

Chi se le scorda