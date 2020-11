Ci sono alcuni riscontri importanti che dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 24 novembre, a proposito della serie Huawei P30 e dell’impatto iniziale che la beta impostata su EMUI 11 ha avuto nei confronti degli utenti. In particolare, dopo esserci concentrati sulle principali caratteristiche del pacchetto software preliminare, stando all’articolo di pochi giorni fa, bisogna scendere maggiormente in profondità. A quanto pare, infatti, abbiamo delle novità extra che potrebbero ulteriormente incuriosire il pubblico secondo quanto raccolto.

Novità sui temi per Huawei P30 con la beta di EMUI 11

Secondo i dettagli preliminari forniti da Huawei Central, il colosso cinese proprio in questi giorni a iniziato a distribuire l’aggiornamento beta EMUI 11 per la sua serie Huawei P30. L’ultimo upgrade per i top di gamma 2019, si apprende, è stato fornito con la versione software 11.0.0.120 e aggiunge il “tema artistico” di Starry Night Paint. Più in generale, la fonte sottolinea anche il fatto che sia stata ottimizzata l’interfaccia del display. Dunque, diversi aspetti che possiamo prendere in considerazione questo martedì.

Al momento non ci sono informazioni extra sulle specifiche di EMUI 11 per Huawei P30, anche se la beta che ha visto la luce fino a questo momento non dovrebbe presentare particolari limitazioni rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con gli altri top di gamma del produttore cinese. Nei prossimi giorni, in ogni caso, ne sapremo di più, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello della durata della batteria.

A voi come va il device in questi giorni? Avete testato l’aggiornamento EMUI 11 in beta su Huawei P30? Fateci sapere quali sono state le vostre prime sensazioni, considerando quando riscontrato in seguito alla distribuzione del pacchetto software. Solo così riusciremo a contestualizzare al meglio le aggiunte sui temi (e tanto altro ancora) trapelate oggi 24 novembre.