Sfera Ebbasta a Times Square per il lancio di Famoso negli States. L’immagine di Gionata Boschetti è comparsa sui maxi schermi di New York proprio nei giorni successivi al rilascio dell’album per il quale ha già fatto parlare di sé.

Il trapper, che ha appena bruciato un nuovo record di stream su Spotify oltre ai già conquistati 16 milioni di download, ha anche una piazza a lui intitolata a Cinisello Balsamo, sua città di origine. L’iniziativa del Sindaco non è però piaciuta ai familiari delle vittime della strage di Corinaldo, dove Sfera avrebbe dovuto tenere un dj set. I parenti hanno espresso la loro delusione per questa decisione, spiegando i motivi per i quali sarebbe stato meglio intestarla a qualcun altro.

Nonostante sia stato più volte dichiarato che si trattava di una mossa di marketing assolutamente transitoria, Sfera Ebbasta ha continuato a ricevere una serie di critiche per la piazza a lui intitolata, ma il suo volto è comparso anche a Londra e Berlino.

Per la prima volta nella carriera di un artista italiano, Spotify ha acquistato lo spazio pubblicitario per promuovere l’album, nel quale è inserita anche la collaborazione con J. Balvin, uno degli artisti più scaricati del momento.

L’annuncio della sua presenza sui maxi schermi di Times Square è stata annunciata direttamente sui suoi canali social, nei quali ha anche parlato di sogni realizzati. Le foto sono condivise su Instagram e hanno già fatto il giro del web.

Il nuovo album, Famoso, è stato anticipato da un singolo – Bottiglie Privè – che ha conquistato già la prima posizione delle classifiche di vendita. Il disco è invece uscito il 20 novembre e sarà presentato nel lungo tour che ha già annunciato e che toccherà anche i palasport. I concerti sono comunque subordinati all’andamento dell’emergenza sanitaria, che non accenna ad allentare la sua morsa.