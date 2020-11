Il 2020 dello streaming si chiude con alcune delle uscite più attese dell’anno. Dopo aver gioito delle novità di Sky, ecco ora le nuove serie tv su Netflix a dicembre. Si parte con la quarta stagione di Big Mouth, disponibile dal 4 dicembre. Si tratta dell’ormai popolarissima serie animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg (I Griffin). Big Mouth affronta con umorismo tagliente le glorie e gli orrori della pubertà. Il comico John Mulaney presta la sua voce al personaggio di Andrew, mentre Kroll interpreta diversi altri personaggi, tra cui Nick. Maya Rudolph (volto comico della nuova vicepresidente Usa Kamala Harris), Jason Mantzoukas, Jordan Peele, Fred Armisen e Jessi Klein sono tra le altre voci della serie.

Il 4 dicembre arriva su Netflix anche Selena: La Serie, ideata da Moises Zamora insieme al consulente Don Todd (This is Us) e interpretata da Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez e Seidy López. Prima di diventare la regina della musica Tex-Mex, Selena Quintanilla era una ragazza texana con grandi sogni e una voce ancora più grande. Selena: La serie segue la vita della cantante, dai piccoli concerti al successo che l’ha resa la più celebre artista di musica latinoamericana di tutti i tempi, senza dimenticare gli anni di duro lavoro e sacrificio dell’intera famiglia Quintanilla.

Le novità del mese proseguono con Detention, disponibile su Netflix dal 5 dicembre. La serie prende il via alla Greenwood High School negli anni ’90. La nuova studentessa Yunxiang Liu (Lingwei Lee) si avventura per sbaglio in una zona vietata del campus, dove incontra il fantasma di Ruixin Fang (Ning Han). Fang svelerà in seguito la storia segreta e traumatica degli ultimi 30 anni, oltre alle vicissitudini di un gruppo di studenti e insegnanti perseguitati per via della loro lotta per la libertà nell’era della censura. Le loro storie continuano a visitare la scuola come incubi ossessionanti, per essere raccontate e rivelate.

Tra le nuove serie tv su Netflix a dicembre anche la terza parte di Mr. Iglesias, la sitcom sull’omonimo insegnante di liceo che si adopera per salvare gli studenti dalle grinfie di un vicepreside burocrate (Oscar Nuñez) e permettere loro di mettere a frutto i rispettivi talenti. I nuovi episodi arrivano l’8 dicembre.

Si passa poi al 14 dicembre per la prima stagione di Tiny Pretty Things. Tratta dal libro di Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, la serie è ambientata nel mondo di un’esclusiva accademia di danza e segue l’ascesa e la caduta di alcuni giovani che vivono lontani da casa, ognuno a un passo dal successo o dalla rovina. La Archer School of Ballet è l’unica scuola di danza ad alto livello di Chicago e serve da vivaio per la compagnia professionale più famosa della città. Oasi per ballerini molto diversi tra loro, la Archer School è frequentata da studenti ricchi e poveri, provenienti da vari luoghi ed estrazioni. Ciò che li accomuna sono il raro talento, la passione per la danza, un senso di appartenenza alla comunità e il desiderio insopprimibile di realizzare i propri sogni.

Il 25 dicembre segna invece il debutto di Shonda Rhimes su Netflix. Bridgerton, ideata da Chris Van Dusen, è una serie romantica, scandalosa e brillante che celebra il carattere senza tempo dell’amicizia, delle storie di famiglia e della ricerca dell’amore vero che vince su tutto. È ispirata ai romanzi bestseller di Julia Quinn e conta sull’eterna Julie Andrews come voce di Julie Whistledown.

La storia è quella della figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), e del suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell’età della Reggenza. Daphne vuole seguire le orme dei genitori e trovare il vero amore, e inizialmente le sue speranze sembrano ben riposte. Quando però il fratello maggiore inizia a scartare alcuni papabili pretendenti, le cronache scandalistiche diffuse dalla misteriosa Lady Whistledown rischiano di metterla in cattiva luce. In società entra anche l’affascinante e ribelle duca di Hastings (Regé-Jean Page), scapolo convinto e buon partito che cattura l’attenzione di tutte le mamme delle debuttanti. Daphne e il duca dicono di non avere nulla da offrirsi, ma la loro attrazione è innegabile. Coinvolti in una battaglia di astuzia e sentimenti, dovranno fare i conti con le aspettative dell’alta società per il loro futuro.

Il catalogo delle nuove serie tv su Netflix a dicembre si arricchisce il 30 del mese con la serie danese Equinox. Gli eventi narrati riguardano la sparizione inspiegabile di una classe di diplomandi. Anna, che ai tempi del tragico evento aveva solo dieci anni, è traumatizzata e afflitta da orribili visioni. Nel 2020 la donna vive serenamente con la sua famiglia quando all’improvviso gli incubi tornano e iniziano a perseguitarla. Quando l’unica persona ancora viva dal 1999 muore in circostanze misteriose, Anna decide di scoprire cos’è successo alla classe, svelando una verità oscura e inquietante che la riguarda in modi che mai avrebbe immaginato.

Il 31 dicembre è attesa infine la quarta stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che reinventa le origini e le peripezie di Sabrina, Vita da Strega alla luce di spunti dark, tra horror, occulto e stregoneria. Come svelato nel primo trailer della stagione, Sabrina (Kiernan Shipka) è pronta a viaggiare negli inferi per salvare l’ex fidanzato, ma deve fare i conti con un avvenimento cruciale avvenuto nel finale della terza stagione. Grazie a un magico paradosso, infatti, Sabrina è diventata due persone diverse e, in teoria, questo le permette di vivere entrambi i mondi della sua vita. Cosa potrebbe rompere questo equilibrio?

Le novità Netflix di dicembre 2020 comprendono anche alcuni attesisissimi film: Mank, diretto da David Fincher (4 dicembre); The Prom, diretto da Ryan Murphy e interpretato, fra gli altri, da Meryl Streep, Nicole Kidman e Kerry Washington (11 dicembre); Ma Rainey’s Black Bottom, con Viola Davis e Chadwick Boseman (18 dicembre), The Midnight Sky, con George Clooney (23 dicembre).

[Articolo in aggiornamento]