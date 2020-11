Il campionato di serie A s’infiamma per la sfida tra Ibrahimovic e Ronaldo grandissimi protagonisti dell’ultima giornata del torneo. Due doppiette folgoranti di Ibrahimovic contro il Napoli e Ronaldo contro il Cagliari hanno scandito l’ascesa di Milan e Juventus verso la vetta del torneo.

I due fuoriclasse dimostrano nonostante l’età di esser ancora leader e top. Ibrahimovic, a suon di reti, ha riportato il Milan in testa al campionato stendendo il Napoli dell’amico-rivale Rino Gattuso. Il ritorno in campo di Ronaldo ha bloccato l’attacco di pareggite che aveva mandato in tilt i tifosi bianconeri suscitando qualche perplessità sull’inesperta guida tecnica di Pirlo e qualche nostalgia per mister Sarri defenestrato dopo l’eliminazione dalla Champions.

La trasferta di Napoli ha avuto, purtroppo, un epilogo amaro per Ibrahimovic. La lesione al bicipite femorale lo contringerà ai box per qualche settimana ( leggi di più) . Ronaldo potrebbe approfittare della sosta del rivale per prendere il largo nella classifica marcatori e superare il Milan nella corsa scudetto.

Standing ovation per i due campionissimi. Veder giocare Ronaldo ed Ibrahimovic è uno spettacolo emozionante. Le giocate dei due fuoriclasse strappano applausi a scena aperta prescindendo dal colore della maglia. Al tempo stesso però la longevità dei due campionissimi suscita qualche interrogativo sulla competitività della serie A. Se questi due “vecchietti” riescono ancora ad esser protagonisti assoluti che qualità ha il torneo di massima serie ? E’ un cimitero degli elefanti dove arrivano a svernare i vecchi campioni ricchi di gloria dopo aver vinto in tornei più competitivi come quelli di Spagna, Germania ed Inghilterra?