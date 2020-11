Lo sciopero del 25 novembre è confermato: tra qualche ora inizieranno i disagi per tanti viaggiatori e pendolari di Trenitalia, Trenord, Atm ma anche Atac e Eav. Le difficoltà riguarderanno tutte le regioni dello stivale ma, come è logico, le grandi città come Milano, Roma e Napoli di certo ne risentiranno di più. Le modalità per la mobilitazione dei dipendenti del trasporto nazionale e locale saranno diverse, tutte dettagliate in questo approfondimento.

Per quanto riguarda lo sciopero del 25 novembre di Trenitalia, i disagi potrebbero presentarsi dalla mezzanotte di oggi e fino alle re 21 di domani. Come sempre, saranno garantite le tratte a lunga percorrenza, mentre per quelli regionali le fasce garantite saranno quelle dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera. A tutti i viaggiatori è consigliato informarsi sull’effettivo svolgimento delle corse prima della partenza.

Più contenuto sarà lo sciopero programmato da Trenord: la società aderirà allo sciopero dalle ore 11 alle 14.59 di domani 25 novembre e dunque i disagi per i viaggiatori dovrebbero essere davvero contenuti, considerando che la fasce orarie di entrata e uscita da lavoro e da scuola saranno tutte garantite.

Qual è poi la situazione specifica per lo scioperto del 25 novembre per il trasporto locale in alcune città? A Roma, ad esempio, saranno a rischio le corse della metropolitana, quelle degli autobus e del tram Atac ma anche di quelle Tpl e Cotral nella fascia che va dalle 8:30 del mattino e fino alle 12:59. Dunque anche per la capitale i disagi dovrebbero essere non troppo vistosi. A Milano pure ci saranno solo 4 ore di agitazione di Atm ma concentrati in serata, ossia dalle 19 alle 22. Per finire, ecco illustrata la situazione a Napoli: nella città partenopea i servizi Eav non funzioneranno appieno per la metro ma anche i collegamenti per le linee suburbane, flegree e vesuviane dalle ore 9 alle 13.00, dunque durante tutta la fascia mattutina, mentre nel pomeriggio la situazione dovrebbe tornare alla normalità.