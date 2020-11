Ci sono conferme importanti che dobbiamo prendere in considerazione oggi 24 novembre, a proposito del rinnovo del bonus facciate 2021. La notizia era nell’aria da diverse settimane a dirla tutta, considerando anche quanto vi abbiamo riportato ad ottobre con un altro articolo. In particolare, dopo quanto abbiamo appurato consultando il Documento Programmatico di Bilancio in vista del prossimo anno, occorre fare chiarezza per capire esattamente quali attività garantiranno agevolazioni agli italiani.

Cosa sappiamo sul rinnovo del bonus facciate 2021

Dunque, come si stanno configurando le cose per tutti coloro che stanno seguendo con attenzione la storia del rinnovo del bonus facciate 2021? La proroga di un anno, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in queste ore, dovrebbe includere tutte le aree di intervento che erano state aggiunte inizialmente al programma. Ad esempio, ci sarà il cosiddetto bonus ristrutturazioni, pari a detrazioni del 50% per tutti coloro che affronteranno una spesa massima di 96.000 euro.

Con gli ecobonus, invece, il bonus facciate 2021 si rivolgerà a coloro che decideranno di portare a termine interventi volti al risparmio energetico, con sconto che dovrebbe oscillare tra il 50% ed il 65%. La voce più importante, però, si riferisce senza ombra di dubbio al bonus verde, con il quale i cittadini avranno diritto ad una detrazione pari al 36% dovuto alla riqualificazione urbana con interventi che rientrano tra quelli “agevolabili”. Sto parlando soprattutto di terrazze, balconi e giardini.

Dunque, la situazione ora dovrebbe essere più chiara a proposito del bonus facciate 2021, con le misure inizialmente previste quest’anno che fortunatamente sono state prorogate almeno per un anno. Starà ora agli italiani rispettare tempistiche e procedure, affinché si possa valorizzare al meglio quello che almeno sulla carta è un importante aiuto alle famiglie e ai condomini.