Sembra siano in corso problemi Fastweb da valutare con grande attenzione oggi 24 novembre, alla luce delle segnalazioni da parte del pubblico italiano che sta avendo difficoltà con la propria linea fissa. Contrariamente a quanto vi abbiamo riportato a settembre, non ci sono i presupposti per parlare di down. I numeri registrati al momento della pubblicazione del nostro articoli, infatti, sono limitati, ma non per questo possono essere sottovalutati dai tecnici chiamati ad un celere intervento.

Cosa sappiamo sui problemi Fastweb del 24 novembre

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito dei problemi Fastweb del 24 novembre? Tutte le indicazioni sono frammentarie, ma anche su Down Detector è possibile notare il fatto che in molti siano alla ricerca di informazioni per contattare l’assistenza. A mio modo di vedere, è probabile che possano essere in corso anomalie su linee fisse geolocalizzate, ma è chiaro che avremo un quadro più trasparente della situazione solo con il trascorre dei minuti qui in Italia.

Come sempre, in assenza di riscontri da parte dell’operatore, l’invito ai nostri lettori è quello di commentare l’articolo, in modo da capire qualcosa di più sui problemi Fastweb che sono stati riscontrati da parte del pubblico oggi 24 novembre. Fateci sapere come vanno le cose qui di seguito. Va detto che la situazione pare tutto sommato sotto controllo e che, come riportato ad inizio articolo, al momento non ci siano i presupposti per parlarvi di un down. Vedremo come evolveranno le cose nei prossimi minuti.