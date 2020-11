Il Governo italiano ha finalmente trovato una quadra per elargire il cashback POS, conosciuto anche come Bonus Bancomat dai non addetti ai lavori. A fronte dell’emergenza sanitaria ed economica globale dovuta alla pandemia da Coronavirus, Giuseppe Conte e i suoi sono pronti ad attuare il loro piano per stimolare gli acquisti con carte elettroniche, così come sta avvenendo per il rimborso PC e internet – non senza polemiche – a favore della diffusione della banda ultralarga anche nel Bel Paese.

Stando a quanto si legge sulle autorevoli pagine di Repubblica, la partenza per il Bonus Bancomat sarebbe allora alle porte, con l’avvio fissato già per i primi giorni di dicembre 2020. Come alcuni di voi ricorderanno, il piano originario era quello di partite con il rimborso in fase sperimentale dal primo dicembre, per poi entrare a pieno regime dal gennaio del prossimo anno. Il Ministero delle Finanze ha però optato per tempi anticipati, per fare in modo che i cittadini italiani possano ricevere il cashback già subito dopo Natale – e in ottica della spinta di acquisti che dovrebbero innescare le imminenti festività invernali. Avremo allora due distinti rimborsi, uno natalizio a dicembre e uno successivo a gennaio 2021.

Come funziona il Bonus Bancomat di dicembre e gennaio

Il Bonus Bancomat in vigore a dicembre 2020 sarà massimo di 150 euro, e può essere ottenuto a fronte di almeno 10 operazioni effettuate con le carte di credito o di debito presso i negozi. Con l’accredito che dovrebbe essere erogato solo a febbraio. Da gennaio 2021 partirà invece il cashback semestrale, con un rimborso di massimo 150 euro a semestre a fronte di almeno 50 operazioni. Questo sarà versato sui conti correnti dei richiedenti ogni sei mesi, per un accredito complessivo annuale pari a 300 euro. Il Governo chiarisce comunque che tutti i dettagli saranno spiegati attraverso una campagna informativa ed un sito web dedicato.

L’adesione per richiedere il Bonus Bancomat esentasse sarà volontaria e riservata ai maggiorenni di età residenti in Italia. L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso l’app Io , utilizzando le proprie credenziali SPID, o attraverso PagoPA. In fase di registrazione bisognerà inviare il proprio codice fiscale e l’IBAN su cui l’Agenzia delle Entrate invierà il rimborso.