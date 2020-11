Il finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 6 ha regalato ai fan il primo sguardo a Lucille in The Walking Dead 10. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato degli episodi extra della serie e, soprattutto, dell’arrivo di uno interamente dedicato a Negan, l’ex leader dei Salvatore, che presto si troverà a fare i conti con l’ira di Maggie che non ha dimenticato quello che l’uomo ha fatto al marito. Prima della sua possibile uscita di scena nei nuovi episodi di The Walking Dead, per lui è arrivato il momento di raccontarsi alzando il velo su quella che è stata la sua vita prima dell’Apocalisse al fianco della moglie morente Lucille, la stessa che ha onorato dando il suo nome alla mazza con cui ha fatto razzia di uomini.

A prestare il volto a Lucille in The Walking Dead 10 è la vera moglie di Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton, che per l’occasione si è letteralmente trasformata nel fisico, nei capelli e nell’animo, per calarsi nella parte.

Ecco il promo che mostra Lucille:

In “Ecco Negan” conosceremo il villain nei giorni pre-apocalisse al fianco della moglie malata di cancro Lucille (Hilarie Burton Morgan). Il prequel è ispirato alla storia delle origini dei fumetti in 16 capitoli con lo stesso nome. Nel nuovo finale della decima stagione in onda il 4 aprile, Carol (Melissa McBride) porta Negan con se in un viaggio, sperando di ridurre al minimo la crescente tensione e a quel punto lui riflette sugli eventi che lo hanno portato a questo punto e giunge a una conclusione sul suo futuro.

L’episodio prequel rivela la storia passata di Negan nei panni di un insegnante di ginnastica sboccato che perde sua moglie per cancro all’inizio dell’apocalisse zombie.

In questi sei nuovi episodi (qui le trame), troviamo i nostri sopravvissuti che cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Whisperers hanno lasciato dietro di loro. Gli anni di lotta pesano su di loro mentre affiorano i traumi del passato, esponendo i loro lati più vulnerabili, e permettendo al pubblico di conoscere le loro storie o parte di esse.

I sei episodi extra di The Walking Dead 10 andranno in onda dal 28 febbraio in Patria e dall’1 marzo in Italia, su Fox.