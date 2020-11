Penny Dreadful City of Angels aveva l’arduo compito di far dimenticare la serie originale, conclusasi dopo tre stagioni. Una missione difficile, così come complicata è stata la sua messa in scena. Lo spin-off non ha infatti raccolto abbastanza consensi da parte del pubblico americano, il quale al contrario aveva amato l’ambientazione vittoriana tra mostri e creature della letteratura gotica. Sarà così anche da noi?

Penny Dreadful City of Angels ha finalmente una data italiana. Dopo aver debuttato negli USA, la serie arriverà su Sky Atlantic il 5 dicembre con una programmazione di due episodi a settimana (per un totale di cinque serate, fino al 29 dicembre).

Creata da John Logan, lo spin-off si pone come una serie a sé stante che non ha alcun collegamento con lo show originale. Non serve quindi aver visto Penny Dreadful per seguire il suo spin-off. Unico elemento in comune: l’elemento soprannaturale. La storia è ambientata nella Los Angeles del 1938, in un periodo e in posto profondamente intriso di tensioni politiche e sociali. Quando un agghiacciante omicidio sconvolge la città, il Tiago Vega e il suo partner Lewis Michener rimangono coinvolti in una storia epica che riflette la ricca storia di Los Angeles, dal profondo delle tradizioni del folklore messicano/americano alle pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich e l’ascesa della radio evangelica. Prima che sia troppo tardi, Tiago e la sua famiglia devono sfuggire alle temibili forze che minacciano di separarli.

Nel cast della serie spicca Natalie Dormer, già apprezzata ne Il Trono di Spade, qui nel ruolo di un demone mutaforma. Insieme a lei Daniel Zovatto nel ruolo del detective latino-americano Vega e Nathan Lane che interpreta il suo partner Lewis Michener. Completano il cast anche due volti noti dell’universo di Penny Dreadful, ossia Rory Kinnear (che ha vestito i panni della creatura di Frankenstein) e Patti LuPone.

Nonostante i grandi nomi, Penny Dreadful City of Angels non è riuscita a conquistare il suo pubblico, ancora orfano della serie originale, fermandosi alla prima stagione. Penny Dreadful ha visto protagonista Eva Green nei panni dell’indimenticabile e tormentata Vanessa Ives. In onda dal 2014 al 2016, la storia si è conclusa dopo tre stagioni.

Ecco intanto il trailer in italiano di Penny Dreadful City of Angels che, vi ricordiamo, debutta in Italia il 5 dicembre.