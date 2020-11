Giungono ottimi segnali anche oggi 24 novembre per gli utenti che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20. Da alcuni giorni a questa parte, come avete notato anche nel fine settimana, si parla con insistenza del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11. Il produttore asiatico ha deciso di muovere una volta per tutte i primi passi sotto questo punto di vista, avviando la distribuzione della beta per coloro che hanno dato adesione al programma in Cina, ma questo martedì bisogna concentrarsi su altro.

Altro aggiornamento disponibile per Huawei Mate 20 dal 24 novembre

In attesa di segnali concreti su EMUI 11 anche in Italia e nel resto d’Europa, stamane occorre concentrarsi sull’aggiornamento di ottobre per Huawei Mate 20. Si tratta, ovviamente, di una semplice patch di transizione destinata a migliorare gli standard di sicurezza, ma è chiaro che il segnale resta incoraggiante per il pubblico. Nonostante non sia più così “fresco”, infatti, interventi software del genere continuano ad essere frequenti per una serie che anche qui da noi ha avuto discreto successo.

Le specifiche del nuovo pacchetto software per Huawei Mate 20 sono state trattate poco fa da Huawei Central. Secondo la fonte, infatti, questo upgrade è impostato su EMUI 10.1 e più precisamente sulla versione 10.1.0.328 con una dimensione del suddetto aggiornamento pari a 160 MB. Questo rollout, a quanto pare, è già in fase di lancio in Europa. Insomma, il consiglio è di procedere con il download appena disponibile, nonostante non si tratti dell’installazione più attesa in questo scorcio finale del 2020.

Dunque, in attesa di ulteriori indicazioni per quanto concerne EMUI 11, possiamo goderci nell’attesa l’ultimo aggiornamento ufficiale per Huawei Mate 20, con cui il device 2018 conferma di essere una delle priorità del produttore asiatico in termini di sviluppo software con il mobile. Che idea vi siete fatti in merito?