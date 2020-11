Ho ricevuto una mail di un musicista che non conoscevo, Michele Jamil Marzella” con il link di un video: “La Voce Della Terra”. Già il titolo mi ha incuriosito, ma ancora di più che avesse come special guest il mio amico Enzo Gragnaniello.

Incuriosito, mi sono collegato con lui durante una delle mie dirette We Have A Dream del martedì sera. Guarda il video allegato perché scopri un personaggio davvero unico e interessante. Michele vi suona anche il radong. Ne ha comprati diversi durante i suoi viaggi in Tibet, dove ha fatto un percorso nella musica orientale. Lui è l’unico in Europa a suonare il radong.

Questo ragazzo pugliese è tanto incredibile quanto poliedrico.

Mi è appena arrivata un’altra mail dove Michele mi informa di aver pubblicato anche un libro, “La Via Del Possibile”, che definisce Trattato PsicoMusicoSofico di approdo al Respiro Consapevole.

Un libro lo capisco subito dall’inizio. E il suo libro inizia con queste citazioni:

“Il tuo solo ha intrinsecamente qualcosa di magico, arcaico e mistico. Richiama scenari ancestrali riportando direttamente ai nostri avi, alle strutture basilari della musica ricca di emozioni senza fronzoli.” (prof. Francesco Coppola)

“Mi colpisce della tua idea di suono un maggiore senso mistico che ormai è sempre più la tua originale cifra espressiva” (prof. Angelo Palmisano docente di trombone del Conservatorio di Bari)

La sua introduzione al libro inizia così:

“Grande musicista dotato di dialettica complessa e visionarietà mistica.” – è questo il commento, postato da Paolo Falchinelli, che più mi ha colpito al termine di una mia recente intervista rilasciata a Red Ronnie nel programma “We have a dream”. Credo che queste parole condensino al meglio il mio profilo umano, ma soprattutto la mia visione artistica, ripercorsa ed approfondita in questo viaggio letterario. A lungo ho nutrito l’idea di scrivere un libro, mosso dall’esigenza di lasciare traccia di un pensiero che musicosofico affondasse le sue radici e le sue ragioni nell’esperienza; una sorta di bugiardino da consultare nel momento del bisogno, che avesse l’ambizione di ricondurre il lettore alla sua parte invisibile ed essenziale. Le circostanze epocali del 2020 hanno voluto che l’Italia si trincerasse in casa per combattere il Coronavirus: piuttosto che lasciarmi andare allo scoramento, ho ritenuto opportuno sfidare me stesso ed incominciare ad organizzare tempo ed idee. Sentivo che il lockdown avrebbe potuto finalmente darmi la possibilità di inoltrarmi nel mio pensiero, maturato in tanti anni, e di metterlo per iscritto. Più nello specifico, questo libro è nato dall’idea di descrivere una mia lezione tipo, incentrata sul Respiro….”

Ho chiesto a Michele di scrivere un articolo che lo raccontasse. Me lo ha appena mandato ed è una sorta di intervista:

Musicista performer, trombonista e suonatore delle lunghe tube del Tibet (radong) ma anche ricercatore di sonorità emozionali e mediterranee, Michele Jamil Marzella si occupa di didattica e di respiro consapevole. Ha insegnato trombone jazz al conservatorio al Piccinni di Bari. Ora è alla sua prima esperienza letteraria con, “La Via Del Possibile” in continuità con omonimo cd, scritto con Leonardo Florio. Lo abbiamo incontrato.

– Come nasce il libro la via del possibile?

Il libro nasce dall’esigenza di lasciare ai lettori un segno della mia didattica, basata sulla relazione tra corpo e mente, attraverso un viaggio onirico – letterario che affonda le sue radici in concetti psicologici e filosofici, utili a sostenere e validare alcune delle tesi affrontate nel libro-trattato. Concettualmente, la “Via del Possibile” è un viaggio che vale la pena perseguire poiché si trova naturalmente dentro ognuno di noi; il respiro ne è principale veicolo poiché, attraverso l’inspirazione e l’espirazione, la mente trae nutrimento: ed è proprio nella stasi tra inspirazione ed espirazione che il talento personale, qualsiasi esso sia, trova uno spazio per poter emergere, nella più profonda consapevolezza dell’individuo. Ad ogni modo, il libro è in naturale continuità con l’omonimo lavoro discografico “La Via del Possibile” (edizioni Dodicilune) in cui si fonde il suono con il respiro consapevole descritto appunto nel trattato Psico-Musio-Sofico scritto a quattro mani con Leonardo Florio, dottore in Psicologia Clinica e redattore. I suoi studi accademici, l’esperienza maturata in diverse attività di tirocinio e la gran mole di articoli giornalistici da lui prodotti, gli hanno permesso di sviscerare il mio metodo didattico con una serie di punti di congiunzione offerti dal sapere psicologico, pedagogico e filosofico. Nel libro convivono più anime, figlie del mio percorso umano ed artistico forgiato a seguito di diverse mie esplorazioni condotte in Tibet, in Africa e in India. La cultura mistica indiana, su tutte, è stata uno strumento cruciale durante la stesura del volume, poiché fulcro fondamentale della tecnica di approdo al respiro consapevole approfondita da me e dal dott. Florio, il musicista e il filosofo.

Sono essenzialmente un trombonista, ma so anche adoperare le lunghe tube tibetane, i cosiddetti “radong”. Mi occupo di musica mediterranea e di contaminazione, anche se credo che la definizione più corretta per le mie produzioni sia quella di “musica emozionale”. Difatti nei miei concerti, come anche nella mia didattica, cerco di condurre gli ascoltatori – o i miei allievi – verso le più recondite profondità emotive, dove si cela il “duende” dell’essere umano. Per questo la mia musica ed il mio metodo sono concettualmente influenzate dalle pratiche meditative tipiche delle filosofie orientali. E’ impossibile prescindere da questo aspetto spirituale. Tornando al libro, esso si districa tra episodi autobiografici e focus di ricerca vera e propria, in continuità con quanto esprimo durante i miei concerti; il mio pensiero, attraversato dal suono, racchiude in sé un unico imperativo: la libertà di essere che, nel caso dei musicisti, permette di essere musica. E’ proprio da questo punto di partenza che ha avuto inizio la collaborazione tra me ed il dott. Florio. La nostra è un’amicizia che dura da ormai dieci anni e non è stato difficile coinvolgerlo in questo progetto; è bastata una telefonata nelle prime settimane del lockdown. Il suo contributo ha esteso in maniera significativa la portata del volume e sono dunque felice di aver preso la scelta giusta contattando lui.

– Cosa ti aspetti dalla lettura

Mi aspetto che il lettore sia “pro-evocato” – neologismo a cui sono affezionato – e che quindi sia spinto a percorrere una nuova via (del) possibile per migliorarsi e migliorare; mi aspetto, insomma, che trovi lo stimolo all’esplorazione, alla ricerca di un nuovo modo di essere, più possibilmente libero. Come tutti sanno, la lettura stessa ci rende liberi. Ho cercato, in sintesi, di essere pro-evocativo e liberatorio e mi auguro che questo messaggio sia recepito, anche grazie ai focus creati dal dott. Florio.

– Come vedi l’attuale situazione artistica italiana

La musica ha bisogno di leggi che ne determinino il valore; che il musicista diventi una professione a tutti gli effetti e che si possa scrivere sulla carta di identità. Oggi bisogna convivere con l’invisibile, strutturandosi in una nuova consapevolezza: a questi due aspetti – ovvero l’invisibile e la consapevolezza – io ed il dott. Florio abbiamo dato notevole rilievo all’interno del nostro libro, consci dell’importanza che questi due fattori rivestono non solo nell’arte, nella musica, ma anche nella quotidianità. Parlare di consapevolezza in questo momento di storico di estrema incertezza e precarietà credo che abbia un’indubbia utilità.

– Dove possiamo acquistare il libro?

La “Via del Possibile” è edito dalla Nuova Palomar di Ninni Cosma, che ringrazio per le attenzioni a noi riservate. Si può acquistare presso tutte le librerie italiane, nelle Feltrinelli e sulle piattaforme on line. La lettura di per sé sgretola l’ottusità, fa cadere le sovrastrutture e rende liberi di essere. Questo d’altronde è ciò che mi auguro che possa accadere ai lettori che acquisteranno “La Via del Possibile”. Siccome siamo prossimi a Natale, consiglio a tutti di regalarsi dei momenti di curiosità, attraverso le buone letture. Concludo ringraziando, a nome mio e del dott. Florio, la vostra redazione per aver avuto il desiderio di far conoscere questo nostro ambizioso progetto divulgativo.

Ed ecco una biografia di Michele Jamil Marzella

Nasce a Bari il 28 maggio, diplomato in trombone presso il Conservatorio di Bari sotto la guida del maestro Angelo Palmisano, dopo numerosi corsi ed incontri artistici ,inizia la sua carriera artistica giovanissimo.

Partecipa nelle orchestre pop romane, tra cui quella che accompagna Renato Zero.

Affascinato dal mondo della ricerca del proprio strumento viaggia in Tibet ,dove impara a suonare i radong, le lunghe tube tibetane, di cui attualmente ne è l’unico esecutore europeo.

Tiene concerti in Africa con il sassofonista camerunense Topus Bebey con il quale suona e studia il jazz africano, numerosi i tributi artistici al padre Francis Bebey, importante artista e compositore africano.

A Bari fonda, presso l’Ateneo barese, l’orchestra di fiati denominata”Improbabilband “con cui coniuga il suono del jazz mediterraneo con quello delle bande pugliesi ,da questa progettualità incide il cd Grido Nero (ed.four 2010), cd di grande successo.

Suona e improvvisa nella big band pugliese Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore con cui accompagna importanti solisti nazionali ed internazionali e con la Merdiana MultiJazzOrchestra poi chiamata anche MinAfric , che raccoglie in se, i pionieri del jazz pugliese, partecipando a festival jazz nazionali ed internazionali.

É spesso nelle formazioni guidate dal trombettista Pino Minafra, suona insieme a Louis Moholo e Keith Tippet, con cui incide numerosi cd.

Nel 2014 incide il suo primo album da solista ” La Via Del Possibile”(ed.dodicilune 2014) riscuotendo un ottimo successo di critica, il live del cd si trasforma in una piece artistica in trombone solo, con uno specifico programma sul “suono emozionale” partecipando a numerosi festival jazz e di musica contemporanea.

Con il radong (tuba tibetana) partecipa al prestigioso festival di musica acusmatica, con una specifica partitura scritta per lui dal compositore pugliese Luigi Morleo, l’esibizione si aggiudica il primo posto nella top 10 dei migliori live pugliesi nella classifica stilata dal giornalista Diego Loporcaro nel 2018.

Firma ed esegue dal vivo le musiche dell’opera teatrale “Anfitrione” di Plauto con regia di Teresa Ludovico per la compagnia Teatri di Bari-Teatro Kismet, lo spettacolo, definito “uno degli spettacoli di teatro contemporaneo di maggior impatto emotivo tra quelli attualmente in tour nei teatri italiani”, gira per ben tre anni, con all’attivo 80 repliche in altrettanti teatri italiani; nell’opera, il Marzella, sperimenta il trombone ed il radong in tutte le sue forme musicali, fino ad arrivare alla definizione di “musicoattore” dove la parola viene sostituita dal suono irriverente e ricercato del trombone stesso.

Porta avanti un progetto sul respiro consapevole tenendo numerosi masterclass per strumenti a fiato e firma un video corso per la casa editoriale “Made in Orchestra”(rif.facebook, rif.canale Youtube) con naturale continuità e’ in prossima uscita il saggio letterario “La Via del Possibile”.

In qualità di Trombone Solo partecipa ad una serie di incontri e festival tra cui tre edizioni di seguito del seguitissimo festival di musica elettronica e contemporanea Farm Festival (edizione2017, ed.2018, ed.2019).

Partecipa ,in qualità di solista ,con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari nel prestigioso jazz festival Talos Festival edizione 2018 con un brano in quattro tempi scritto dal compositore Luigi Morleo intitolato “Migranti”.

Incide per numerosi artisti dalle piu svariate estrazioni culturali ed artistiche, le sue produzioni sono facilmente rintracciabili in tutto il mercato digitale.

Nel 2019 duetta con il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello nel fortunato album “Lo chiamavano Vient e Terra” per la Warner , l’album di aggiudica la targa tenco 2019 come miglior album in lingua dialettale.

E’ docente di lettura estemporanea e trombone jazz presso il Conservatorio di Musica Piccinni di Bari. (a.a.2017, a.a.2018) (a.a.2018, a.a.2019) (a.a.2019-2020)

Nel periodo della pandemia Covid -19 scrive e pubblica , settimanalmente , dal suo canale YouTube “MicheleJMarzella Official” composizioni originali tra cui Covid-Sinfony, Aprile 2020 e Lovers, i brani riscuotono un notevole successo pubblico e altrettanta attenzione dal TgR Rai, La Gazzetta del Mezzogiorno, Telenorba, dedicando spazio all’impresa creativa.

La peculiarità della musica del Marzella è quella di sperimentare nuove sonorità al trombone ,dal jazz alla musica contemporanea, portando avanti un’idea di suono personale tra tradizione ed innovazione.

