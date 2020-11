Lorenzo Crespi contro Milly Carlucci e Barbara d’Urso, senza mezzi termini. L’attore si è raccontato ad iGossip, al quale ha anche raccontato l’esperienza a Ballando Con Le Stelle, che vorrebbe dimenticare.

Il suo desiderio è quello di tornare a fare l’attore, così da lasciarsi alle spalle queste ultime esperienze televisive e ripartire da zero.

Non sono quindi mancati i giudizi per Milly Carlucci e Barbara d’Urso:

“Il momento più bello per me sono i 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle, in pratica finché non mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso”.

Del suo addio a Ballando Con Le Stelle aveva parlato a Vieni Da Me di Caterina Balivo, alla quale aveva raccontato: “Milly e un autore non erano più con me da due settimane. Ero da solo da due puntate e da solo me ne sono tornato a casa”.

Dopo aver rifiutato più volte l’ingaggio per L’Isola Dei Famosi, con l’intento di tornare presto alla recitazione, Lorenzo Crespi ha anche parlato di due sue ex amanti ora concorrenti del Grande Fratello Vip, ma si è anche rivolto al suo pubblico: “Chiedo perdono al posto dei potenti che mi hanno fatto fuori senza motivo”.

In passato, Lorenzo Crespi era stato più volte ospite di Barbara d’Urso, della quale ha attaccato un autore per aver manipolato, a suo dire, una sua accesa discussione con l’opinionista Karina Cascella.

Ballando Con Le Stelle si è appena concluso con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, non senza polemiche. Da un lato, quelle di Selvaggia Lucarelli per il Tesoretto assegnato ad Alessandra Mussolini e, dall’altro, quelle tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro. Le dichiarazioni dell’attore hanno fatto scatenare Todaro, che ha risposto con un lapidario “Sciacquatevi la bocca”.