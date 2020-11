Quanto costa e da dove vengono le componenti interne di iPhone 12? La risposta arriva da ‘asia.nikkei.com‘, che, in partnership con Fomalhaut Techno Solution, ha provveduto a smantellare i modelli standard e Pro per poter fornire tali dati. Partiamo dal presupposto che la maggior parte delle componenti provengono dalla Corea del Sud (il 26,8% del totale per numero, ed il 21,9% per valore economico). Samsung e LG, infatti, si occupano di fornire i display di iPhone 12, ed il primo dei due è anche impegnato nei chip di memoria. Secondo l’analisi del Nikkei, solo il 4,6% dei componenti ha origini cinesi, mentre oltre l’11,1% proviene da Taiwan. L’assemblaggio, comunque sia, continua ad essere effettuato in Cina.

Il prezzo complessivo dei componenti interni di iPhone 12 è di 406 dollari, mentre quello dei sensori delle fotocamere oscilla tra i 5,40 ed i 7,40 dollari ciascuno. Si tenga anche presente che le quote di parti interne provenienti dalla Corea del Sud per tutta la linea 2020 è cresciuta del 9,1% rispetto a quella del 2019, in quanto gli iPhone 11 montavano schermi LCD forniti da società per lo più nipponiche. Le quote di parti interne di origine americana è diminuita del 3,9%. Murata e Taiyo Yuden, due società giapponesi, hanno fornito alcune parti relative all’alimentazione.

iPhone 12 ha un peso di 32 grammi in meno ad iPhone 11, soprattutto per via della batteria e del motore di vibrazione, ridimensionati. L’unità energetica in particolare è stata ridotta del 10%, ed è stata prodotta da Amperex, una sussidiaria con sede a Hong Kong di TDK. Adesso avete tutte le informazioni necessarie per trarre le dovute conclusioni in merito al costo ed alla provenienza delle componenti interne di iPhone 12 (almeno per quanto concerne il modello standard e quello Pro). Se avete domande da farci il box dei commenti è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.