Il messaggio di Ermal Meta a Fabrizio Moro per Canzoni D’Amore Nascoste arriva via Instagram story. I due artisti hanno partecipato in coppia al Festival di Sanremo con il brano Non Mi Avete Fatto Niente, nel 2018, trionfando nella categoria dei Campioni.

La grande amicizia tra i due ha fruttato alla coppia il titolo di “metamoro” tra i fan e i messaggi che si scambiano non passano inosservati. In occasione dell’uscita del nuovo progetto discografico di Fabrizio Moro, Ermal Meta ha condiviso una canzone contenuta nel disco, Domani, attraverso una storia su Instagram e ha commentato lasciando un messaggio per Fabrizio Moro.

“Fratello mio, mi emozioni sempre”, sono le parole di Ermal Meta a Fabrizio Moro per Canzoni D’Amore Nascoste, l’album rilasciato lo scorso 20 novembre e disponibile sia in versione fisica su CD e vinile e digitale.

In Canzoni D’Amore Nascoste sono contenuti 11 brani di cui 2 brani inediti e 9 canzoni d’amore edite, interamente ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti. Melodia Di Giugno è il singolo attualmente in rotazione radiofonica, la stessa che apre la tracklist; la canzone che ha colpito Ermal Meta – da lui condivisa su Instagram – è invece la seconda traccia del disco, Domani, pubblicata per la prima volta nel 2008 nell’album che portava lo stesso nome dopo il terzo posto al Festival di Sanremo con Eppure Mi Hai Cambiato La Vita.

I due inediti di Canzoni D’Amore Nascoste sono Nun C’Ho Niente e Voglio Stare Con Te.

Tracklist Canzoni D’Amore Nascoste di Fabrizio Moro

. Melodia di Giugno

. Domani

. Nun c’ho niente (inedito)

. Il senso di ogni cosa

. Canzone giusta

. Sangue nelle vene

. Intanto

. 21 anni

. Voglio stare con te (inedito)

. L’illusione (sempre w l’amore)

. Non è la stessa cosa