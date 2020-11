Titolo originale The Surgeon’s Cut, questa docuserie sulla medicina chirurgica arriva su Netflix in Italia col titolo di Geni della Chirurgia, disponibile dal prossimo 9 dicembre.

Si tratta di un progetto che vede insieme Netflix e la BBC, una serie di documentari in quattro parti realizzata da The Science Unit in collaborazione con BBC Studios, in cui quattro medici pionieri nel loro campo – Geni della Chirurgia, appunto – raccontano il loro percorso professionale e umano, fornendo una prospettiva diretta e personale di cosa voglia dire essere un chirurgo specializzato oggi.

James Van der Pool di BBC Studios l’ha definita “una visione profondamente toccante della chirurgia nel 21° secolo“. Ogni episodio di Geni della Chirurgia ha per protagonista un chirurgo che porterà il pubblico nella sua sala operatoria o nel suo dipartimento universitario, rendendo ciascuno di loro un narratore della propria professione attraverso la spiegazione di veri casi medici.

Il primo episodio di Geni della Chirurgia è dedicato al professor Kypros Nicolaides che lavora al King’s College Hospital di Londra, il secondo segue il dottor Alfredo Quinones-Hinojosa dell’ospedale di Jacksonville, in Florida, il terzo segue la dottoressa Nancy Ascher, specialista in trapianti di organi presso l’Università della California di San Francisco e infine l’ultimo racconterà l’esperienza della dottoressa Devi Shetty che lavora in uno dei più grandi centri medici del mondo in India.

Netflix docu-series co-production with BBC Studios 'The Surgeon's Cut' arrives on Netflix globally on December 9th. pic.twitter.com/syvwxJVLrL — What's on Netflix (@whatonnetflix) November 18, 2020

Con una prospettiva estremamente realista e dunque lontana dai tanti drammi medici della tv generalista, questa docuserie arriva non a caso su Netflix in un momento in cui l’attenzione per la scienza e la medicina sono forse al massimo storico in questo secolo. Geni della Chirurgia si inserisce sulla scia di molti altri titoli del genere, tra cui Lenox Hill, uscito all’inizio dell’anno e capace di ottenere ottime recensioni, e Diagnosis, una serie di documentari basata sulla rubrica omonima del New York Times curata dalla dottoressa Lisa Sanders, che raccoglie diagnosi collettive di patologie rare e insolite.