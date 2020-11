C’è grande attesa in questo periodo attorno al Samsung Galaxy S10. Lo smartphone, ovviamente, rientra tra quelli compatibili con One UI 3.0, al punto che la beta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. La scorsa settimana, come avrete intuito tramite un articolo specifico a tema, era cresciuto il pessimismo, con alcuni problemi tecnici potenzialmente in grado di determinare un ritardo nell’avvio del programma. Questione delicata, a prescindere dal fatto che tutto sia ampiamente gestibile per il produttore coreano.

Samsung Galaxy S10 con One UI 3.0 beta: in arrivo una svolta

Le ultime informazioni sullo stato dei lavori per Samsung Galaxy S10 con One UI 3.0 beta arrivano come sempre da SamMobile. Secondo la fonte, infatti, ci sono diverse ragioni per essere ottimisti a proposito del rapido rollout del pacchetto software. Seppur nella sua versione preliminare. In seguito allo sviluppo software dell’upgrade e a quanto trapelato oggi, pare che anche i modelli meno recenti siano in grado di ricevere l’aggiornamento in tempi ristretti per dare inizio a questa fase test.

A detta del portale, i possessori dei vari Samsung Galaxy S10 e Galaxy Z Fold 2 possono aspettarsi di potersi iscrivere al programma beta entro questa settimana. Si tratterebbe del primo step ufficiale che, nel corso delle prossime settimane, ci porterà al download del pacchetto software in versione stabile e definitiva. Una situazione generale tutto sommato positiva, se pensiamo al fatto che pochi giorni fa si erano delineati scenari decisamente peggiori per gli utenti in questione.

Detto questo, One UI 3.0 non dovrebbe presentare particolari limitazioni per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S10, almeno stando alle indiscrezioni raccolte fino a questo momento. Cosa vi aspettate dal produttore coreano? Fateci sapere con un commento a seguire, così da confrontarci su un argomento ritenuto delicato da tanti utenti.