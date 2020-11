In Italia sono appena arrivati gli Amazon Coupons e, magari anche in previsione del prossimo Black Friday, in molti vorrebbero comprendere bene cosa sono e come funzionano. In generale, si tratta di specifici voucher che danno diritto ad alcuni sconti su determinati prodotti selezionati.

Per scaricare gli Amazon Coupons bisognerà visitare questa pagina dello store online . Nella scheda dedicata appariranno un gran numero di soluzioni abbinate al tasto “Seleziona Coupon” per abbinare al proprio profilo il risparmio promesso. Nel momento in cui uno dei prodotti in promozione prescelto verrà messo a carrello, il sistema calcolerà automaticamente il valore in euro sottrarre alla spesa finale.

Tutti gli Amazon Coupons avranno una data di validità, quindi l’utente avrà un tempo limitato per usufruire dello sconto a loro associato. In qualsiasi momento sarà possibile visualizzare i coupons già selezionati nella propria sezione “Aggiunti di recente”. In questo modo i voucher richiesti potranno essere sempre tenuti sotto osservazione, magari anche nell’ottica di utilizzarli in un secondo momento (salvo considerare però la la loro scadenza). Nella scheda dedicata ancora, proprio gli sconti conquistati potranno essere ordinati e filtrati secondo i seguenti parametri: data di scadenza appunto ma anche importo e ancora quelli più comunemente scaricati dagli utenti.

Gli importi legati agli Amazon Coupons sono variabili: possono essere calcolati in percentuale come sconto su una spesa per un prodotto o essere fissi. In quest’ultimo caso, il risparmio può essere di soli pochi euro o piuttosto anche di decine di euro, a patto che il dispositivo o qualsiasi altra merce da comprare abbia un valore commerciale più elevato.

Va specificato che, almeno in determinati casi, alcuni Amazon Coupons siano riservati solo ai clienti Prime. Si tratta di poche eccezioni, visto che anche gli utenti senza abbonamento potranno usufruire di voucher dedicati, per ogni categoria merceologica presente sul noto store.