Un nuovo turno di UEFA Champions League è pronto a prendere il via nel tardo pomeriggio di oggi. La competizione continentale europea è ormai andata oltre il giro di boa per quanto riguarda la fase a gironi. E i primi verdetti potrebbero quindi concretizzarsi a cavallo delle giornate di oggi e domani, con l’aritmetica che potrebbe sancire passaggi ed eliminazioni matematiche.

Il fischio d’inizio delle prime gare è previsto per le 18.55, momento in cui sarà dato il via alle gare di Krasnodar – Siviglia e Rennes – Chelsea. Le italiane in campo quest’oggi saranno invece impegnate a partire dalle 21.00.

Champions League in diretta, come seguire le italiane

A scendere oggi in campo per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League saranno rispettivamente Juventus e Lazio. Gare casalinghe per i bianconeri e i biancocelesti, che ospitano rispettivamente Ferencvaros e Zenit St Pietroburgo. Necessitano di conferme entrambe le italiane chiamate in causa: i secondi posti sono ancora tutti in discussione, e riuscire a ottenere il bottino pieno quest’oggi garantirebbe loro un mezzo piede dentro per quella che sarà la fase successiva, gli ottavi di finale.

Sei i punti incassati finora dalla Juventus, che stacca la terza di cinque lunghezze (Dynamo Kiev e Ferencvaros sono a un punto). Cinque punti invece il bottino della Lazio finora, con il Club Brugge che insegue da vicino, a quattro punti.

Chiaramente il quarto turno della UEFA Champions League sarà visibile come di consueto attraverso diversi canali. Quello classico, in TV, fruibile principalmente dagli abbonati a Sky, ma non solo. Se infatti Juventus – Ferencvaros sarà visibile in esclusiva qui (201 e 251 i canali di riferimento), diversa è la sorte di Lazio – Zenit. Il match dei biancocelesti, oltre che su Sky (canale 204) sarà disponibile anche in chiaro su Canale 5.

Non manca l’occasione di seguire i match in streaming, usando i consueti canali, vale a dire l’app SkyGo e il sito Mediaset Play.