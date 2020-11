Sex Education è stata una delle serie rivelazione degli ultimi anni, uno dei titoli originali Netflix migliori per qualità di scrittura e della messa in scena, ma come molte produzioni della piattaforma potrebbe concludersi con la terza stagione attualmente in produzione.

Il futuro di Sex Education non è stato ancora annunciato, ma la scure che si sta abbattendo su molte produzioni Netflix – si pensi alle tante cancellazioni degli ultimi mesi, da Away a Glow, passando per I Am Not Okay With This – potrebbe abbattersi anche sulla deliziosa dramedy inglese sulla scoperta del sesso da parte degli adolescenti (qui la nostra recensione).

Una delle protagoniste della serie, Gillian Anderson, ha confermato che si sta discutendo del futuro della serie, mentre continuano le riprese di Sex Education 3 nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid. Secondo l’attrice, oggi acclamatissima interprete di Margaret Thatcher in The Crown 4, l’apprezzamento riscosso unanimemente dalla serie depone a favore di un suo ulteriore rinnovo, ma è anche vero che il contesto non è dei migliori e i tagli alle produzioni per ragioni meramente economiche sono all’ordine del giorno.

Parlando a Collider, la Anderson ha commentato così l’ipotesi che Sex Education possa terminare con la terza stagione di prossima uscita.

Ne è stato discusso e penso che, visto quanto le persone si divertono a guardarla, non vedo perché non rinnovarla ma le cose cambiano. Le cose stanno cambiando su Netflix ogni giorno, ogni istante. E così alla fine della fiera, conta solo la decisione che arriverà dai vertici.

In Sex Education 3 ritroveremo il suo personaggio, quello della terapista e sessuologa Jean, ancora incinta: la seconda stagione si era conclusa con la scoperta della sua gravidanza imprevista e ora la madre di Otis dovrà trovare il modo di annunciare la notizia al figlio adolescente e al compagno Jakob.

La terza stagione di Sex Education non ha ancora una data d’uscita: le prime due sono arrivate su Netflix sempre nel mese di gennaio, ma la pandemia potrebbe impedire di rispettare la tradizione per il 2021.