Squadra che vince non cambia. Lo sa bene la Rai che da vent’anni propone, a volte anche in maniera incessante, le repliche di Montalbano, la fiction dei record utilizzata spesso come “tappabuchi”.

Il Commissario, personaggio reso celebre dalla penna di Andrea Camilleri e portato sullo schermo con il volto di Luca Zingaretti, è ormai sinonimo di qualità, un cavallo di battaglia che la rete ammiraglia ha sfruttato moltissimo negli anni per poter vincere la gara di ascolti nella prima serata.

Perciò da stasera, 24 novembre, Rai1 inaugura un nuovo ciclo di repliche di Montalbano. Si parte con l’episodio dal titolo Amore, tratto dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano, andato in onda per la prima volta il 19 febbraio 2018, raccogliendo 10.816.000 spettatori e uno share del 42,8%.

Il commissario è alle prese con la misteriosa scomparsa di Michela Prestia, una bellissima ragazza con un passato drammatico. Respinta ingiustamente dalla famiglia ha incontrato solo uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, portandola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, la ragazza sparisce senza lasciare traccia. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che alla giovane deve essere successo qualcosa di grave. L’aiuto per risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, arriva attraverso l’incontro con due anziani attori di teatro.

Un altro grandissimo successo per il Commissario #Montalbano!! Ieri sera "Amore" è stata vista da più di 10 MILIONI di spettatori, con il 42.78% di share!! BRAVI TUTTI!! Ma non finisce qui, appuntamento a #lunedì26 con una nuova storia #LaMossaDelCavallo… pic.twitter.com/cu3O6JSBvz — Carlo Degli Esposti (@carlopalomar) February 20, 2018

Nel cast di Amore, oltre Luca Zingaretti, troviamo Cesare Bocci nel ruolo di Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Fazio; Angelo Russo è Catarella; Marcello Perracchio è Pasquano; Sonia Bergamasco è Livia; Stella Egitto è Cinzia Prestia; Serena Iansiti è Michela Prestia; Fabrizio Ferracane è Saverio Moscato; Vincenzo Catanzaro è Andrea Di Giovanni; e Gigliola Reyna nei panni di Emanuela Di Giovanni.

E se le repliche di Montalbano sono sinonimo di certezza, lo stesso non si può dire con il futuro della fiction. Il materiale originale si è quasi esaurito, e Zingaretti si era detto pronto a dire addio al suo storico alter ego. Al momento sappiamo che è in programma almeno un episodio inedito per il 2021, dal titolo Il metodo Catalanotti, che potrebbe segnare l’ultima indagine del commissario di Vigata. Il pubblico affezionato sarà davvero pronto a salutarlo?

L’appuntamento con il primo episodio delle repliche di Montalbano è per stasera alle 21:25 su Rai1.