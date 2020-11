Esiste una versione specifica di MIUI 12 che, a quanto pare, sta presentando una serie di problemi abbastanza seri per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Xiaomi compatibile. Dunque, dopo aver parlato della distribuzione del pacchetto software nei giorni scorsi, come avete notato tramite un approfondimento a tema, oggi 23 novembre bisogna concentrarsi anche su tematiche meno gradite. Giusto che prima di procedere con il download tutti abbiano piena consapevolezza di ciò che sta avvenendo in giro per il mondo.

MIUI 12 presenta almeno tre problemi importanti per utenti Xiaomi

Partiamo col dire che l’argomento risulti trattato anche da Gizchina in queste ore, che a sua volta cita testimonianze dirette da parte del pubblico Xiaomi. Ad esempio, si evidenzia che la stabilità degli smartphone dopo uno specifico aggiornamento abbia sofferto molto. Addirittura, si arriva a sottolineare che sul sito di supporto ufficiale cinese non sia più consigliata l’installazione di MIUI 12.2.1.0. Al di là di queste considerazioni generiche, cerchiamo di mettere a fuoco quelle che al momento sono le anomalie più diffuse.

Diversi utenti, in seguito all’installazione della suddetta versione di MIUI 12, hanno lamentato il fatto che attualmente sia impossibile connettersi ad Internet utilizzando una seconda SIM a bordo del proprio dispositivo Xiaomi. A questo, poi, si aggiunge anche la mancata sensibilità dello schermo durante la ricarica, frame rate inferiori nei giochi, elevato consumo energetico, ritardi nell’acquisizione di schermate con gli screenshot, fino ad arrivare ad un eccessivo riscaldamento del dispositivo.

Di solito, in questi casi, Xiaomi sospende la distribuzione del firmware fino a quando gli sviluppatori non risolvono tutti i problemi. Va detto, però, che sotto questo punto di vista non abbiamo ulteriori informazioni da condividere coi nostri lettori. Anche voi riscontrate anomalie specifiche con MIUI 12? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo oggi stesso.