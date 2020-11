Arriva oggi una buona o una cattiva notizia, in base ai punti di vista: il Samsung Galaxy S21, nel suo modello Ultra, vedrebbe confermata la presenza a bordo della S Pen. Al contrario, la serie Galaxy Note e dunque il prossimo Note 21 non dovrebbe più vedere la luce nella prossima estate.

Si tratta di voci già in circolazione da tempo ma che ora una fonte sudcoreana abbastanza accreditata come Aju News avrebbe confermato. La nuova strategia sarebbe stata addirittura riferita da un funzionario Samsung. Quest’ultimo avrebbe parlato sia di un nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 con il ben noto pennino, sia del prossimo Galaxy S21 Ultra con lo stesso accessorio.

L’ufficialità della dotazione della S Pen sulle prossime ammiraglie arriverà solo con i prossimi lanci hardware e proprio per il Samsung Galaxy S21 bisognerà attendere davvero poco. Il lancio del successore del Samsung Galaxy S20 dovrebbe avvenire in effetti entro metà gennaio e proprio in quell’occasione sarà resa nota la vera strategia del produttore. Se, in effetti, il nuovo top di gamma assoluto dovesse arrivare con il pennino, proprio la serie Note estiva non avrebbe più alcun senso.

Di certo di questa scelta di progettazione saranno molto felici i fan della serie Galaxy S che magari avrebbero voluto vedere integrato l’utile accessorio da tempo sulle ammiraglie preferite. Decisamente meno contenti saranno coloro che da tempo fanno ricorso alla serie Note e pure i nuovi fan dei modelli phablet. Per questi ultimi, la presenza del pennino è stata sempre un elemento esclusivo che ha determinato anche un uso professionale del dispositivo.

Da parte di Samsung è chiara l’intenzione di ottimizzare la sua catena di produzione per un numero minore di lanci hardware ma con ricavi più alti. Chissà dunque se i clienti del brand apprezzeranno la scelta e saranno dunque felici di optare per un Galaxy S21 o per un Fold 3 al posto della gamma Note.