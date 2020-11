Con il suo top di gamma Find x2, Oppo ha decisamente convinto gli esperti di settore per questo 2020 sia per prezzo che per caratteristiche tecniche in dotazione. Non dovrebbe allora stupire che siano in molti in attesa di notizie più certe sul successivo Oppo Find X3. Quello stesso smartphone top di gamma dell’azienda cinese che nelle ultime ore ha conquistato uno spazio sotto i riflettori, grazie ad una serie di indiscrezioni piuttosto interessanti.

Le notizie arrivano dalle pagine del portale Gizmochina, e in particolare da uno dei leaker più affidabili di Weibo, ovvero Digital Chat Station. L’insider riferisce infatti non solo che vedremo sugli scaffali anche un’edizione Pro del nuovo Oppo Find X3, ma anche che il device mobile manterrà molte delle caratteristiche del predecessore, scegliendo però una soluzione inedita per il comparto fotografico. Considerando che è ancora molto presto per vedere realizzato il prototipo di smartphone col display estensibile, pare che il prodotto avrà un approccio tradizionale, accessoriato con uno schermo con risoluzione a 3K e, sempre a sentire il leaker, “un’elevata frequenza di aggiornamento” – ricordiamo che quella di Find X2 Pro già arriva a 120Hz. Non solo, non mancherà la ricarica ultra rapida, che potrebbe essere di 65W o addirittura spingersi fino ai 125W.

Per quanto riguarda il processore, sotto la scocca di Oppo Find X3 dovrebbe trovarsi lo Snapdragon 875 di Qualcomm, mentre come già anticipavamo a stupire potrebbe essere la fotocamera. Digital Chat Station riferisce che il nuovo flagship di Oppo potrà vantare due fotocamere principali, con uno dei due sensori che sarà una personalizzazione del Sony IMX7xx. A chiudere, la stessa Oppo ha confermato di recente che i nuovi Find X3 debutteranno nel corso del 2021 e saranno i primi dispositivi ad introdurre il cosiddetto Full-patch Color Management System, vale a dire un sistema di gestione del colore per Android in grado si supportare l’intera gamma DCI-P3 e la profondità di colore a 10bit.