Ci sono alcune segnalazioni da parte di utenti in possesso di un Huawei P30, che denunciano il mancato funzionamento di una feature molto apprezzata dal pubblico. Dopo aver esaminato la questione relativa ad alcuni bug connessi alle chiamate in entrata, come osservato la scorsa settimana, oggi 23 novembre credo debba essere trattata un’altra situazione. Mi riferisco al mancato funzionamento del doppio tocco sullo schermo per catturare una schermata. Dunque, si arriva dritti nel mondo degli screenshot come avrete intuito.

Huawei P30 e screenshot tramite doppio tocco: come gestire i problemi

Dunque, se vi ritrovate con un Huawei P30 e riscontrate il mancato funzionamento dello screenshot tramite il doppio tocco sullo schermo, dovete considerare in primis che il vostro non sia un caso isolato. Cosa fare qualora dovesse presentarsi una situazione di questo tipo? Scavando in rete e sui social, mi sono imbattuto in una replica ufficiale da parte dell’assistenza, in particolare dalla divisione italiana, con cui possiamo mettere a fuoco il bug e le possibili cause che lo hanno determinato. Questo quanto scritto dall’azienda:

“In merito alla tua domanda ti ricordiamo che se lo schermo del telefono è coperto da una pellicola protettiva spessa, potrebbe essere necessario applicare più forza quando batti sullo schermo oppure rimuovere la pellicola protettiva. Una spessa pellicola protettiva renderà il touchscreen meno reattivo. Se la situazione persiste procedi in questo modo: vai su impostazioni > app > app > clicca sui tre pallini in alto a destra > mostra processi di sistema > seleziona l’app “Screenshot intelligenti” > Memoria > Cancella dati. Ripeti il medesimo procedimento per l’app “Schermata a scorrimento“.

Insomma, così facendo dovreste risolvere il problema apparentemente connesso a Huawei P30. Per completezza d’informazione, i feedback del pubblico sembrano convergere sulle specifiche delle pellicole, il più delle volte volte troppo spesse, a proposito dell’origine del problema.