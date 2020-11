Non le manda a dire il Direttore Generale di Redmi, Lu Weibing, che, come riportato da ‘gizmochina.com‘, in queste ore ha pubblicato su Weibo una notizia che in fondo sembrava già scritta, ovvero la presenza del processore Snapdragon 750G a bordo del Redmi Note 9 Pro 5G. Il device dovrebbe garantire lo stesso comparto fotografico dello Xiaomi Mi 10T Lite (fotocamera quadrupla con ultra-grandangolare da 8MP, sensore di profondità da 2MP e macro da 2MP), di cui potrebbe addirittura essere la versione rebrandizzata (questo nonostante resti probabile che lo Redmi Note 9 Pro 5G includa un sensore principale da 108MP rispetto a quello da 64MP di cui è equipaggiata la controparte Xiaomi).

Il telefono dovrebbe includere uno schermo LCD da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz, 6GB di RAM LPDDR4X, 64, 128 e 256GB di storage interno UFS 2.1 (espandibile tramite microSD). Il Redmi Note 9 Pro 5G dovrebbe essere equipaggiato con Android 10 personalizzato da MIUI 12, includere il supporto Dual SIM, il lettore di impronte digitali collocato sul lato, il sensore IR, l’USB-C e gli speaker stereo con Hi-Res audio. Il device avrà dimensioni pari a 165,4 × 76,8 × 9 mm (distribuite in un peso di 214,5 gr.), con vari standard di connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5 e GPS/GLONASS/Beidou, per un parco davvero completo.

Sul Redmi Note 9 Pro 5G troverà posto una batteria con capacità da 4820mAh (supporto alla ricarica rapida a 33W). Come avrete capito, si tratta di un prodotto davvero ben messo, che non aspetta altro che essere presentato per poter conquistare una buona fetta di utenti in tutto il mondo (o comunque dove verrà reso effettivamente disponibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.