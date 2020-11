Con tutti i nuovi smartphone Huawei ci sarà ben presto la possibilità di misurare la temperatura corporea. La pubblicazione dell’ultimo brevetto del produttore che include una tecnologia adibita allo specifico scopo ci fa pensare a questa possibilità. Siamo ancora in piena pandemia Covid-19 e la funzione risulterebbe più che utile, considerando che ogni telefono di ultima generazione è un inseparabile compagno di vita nelle nostre giornate e per questo motivo, sempre a portata di mano.

A dire la verità Huawei ha depositato una richiesta di brevetto per una sua tecnologia proprietaria di misurazione della temperatura lo scorso 31 marzo. Solo lo scorso 17 novembre, tuttavia, tutta la relativa documentazione è stata pubblicata e resa nota. Nella richiesta ufficiale si parla di interfaccia per la misurazione della temperatura appunto e di una schermata per visualizzare tutti i risultati della rilevazione per uno o più utenti.

Considerato il brevetto, si potrebbe credere che più smartphone Huawei avranno proprio la funzione della misurazione della temperatura a bordo. in effetti, la tecnologia non sarebbe neanche del tutto nuova per il brand, considerando pure che sui top di gamma Huawei Mate 40 nella versione RS Porsche Design Collector’s Edition questa opzione già c’è. Se pensiamo poi anche all’ormai ex brand Honor, sappiamo che pure l’esemplare Play 4 Pro lanciato in giugno ha lo stesso plus.

Gli smartphone Huawei, nel corso soprattutto dell’ultima parte del 2020, sono risultati meno appetibili agli occhi di tanti consumatori per la mancanza dei servizi Google e del Play Store a bordo. Per questo motivo, il produttore tenta la strada di nuove funzionalità hardware e software che attirino un numero maggiore di potenziali acquirenti. Il misuratore della temperatura, attraverso la semplice fotocamera del dispositivo, potrebbe essere percepito come molto utile da tanti e legittimare più di qualche acquisto.