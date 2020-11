La settimana del Black Friday è partita ufficialmente su Amazon: ci saranno offerte a non finire, noi siamo qui per indirizzarvi verso quelle più interessanti, così che non vi sentiate disorientati. La settimana inaugurata da oggi 23 novembre mette nel mirino il Samsung Galaxy Note 20, in versione italiana 4G e nella nuance cromatica Mystic Bronze, vostro a 679 euro (spedizione gratuita, con 300 euro di sconto sul prezzo di listino). Il telefono viene venduto e spedito da Amazon, un motivo in più per andare tranquilli e sicuri. Il Samsung Galaxy Note 20 è in disponibilità immediata: questo significa che potrete vedervelo recapitare a casa già mercoledì 25 novembre, approfittando dell’opzione di consegna più veloce.

Offerta Samsung Galaxy Note20 Smartphone, Display 6.7" Super Amoled Plus Fhd+,... La precisione di S Pen incontra la potenza di Galaxy Note20. Grazie...

Prestazioni avanzate con 8GB di RAM e il potente processore Exynos...

Un’altra offerta Amazon di oggi 23 novembre, giornata inaugurale della settimana del Black Friday, su cui crediamo ci sia da riflettere porta direttamente al OnePlus Nord: 12GB di RAM, 256GB di storage, colorazione Ash Grey, 2 anni di garanzia, supporto al 5G, tutto a 477,65 euro, con spedizione gratuita (non dovrete tirare fuori un solo euro di più). Il risparmio è di appena 21,35 rispetto al prezzo di listino, ma la proposta resta buona considerando il fatto che il prodotto in questione non tende a svalutarsi facilmente. Il OnePlus Nord in questione viene venduto e spedito da Amazon, proprio come nel caso del Samsung Galaxy Note 20 di cui sopra, con consegna più veloce prevista per domani 24 novembre ordinandolo entro poche ore.

OnePlus NORD Smartphone Ash Grey | 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz... 6,44 '' AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, non è...

Il sistema camera Quad-Rear ed il sistema Dual-front, offrono molte...

Queste sono le offerte di oggi 23 novembre relative al settore smartphone, sempre in pieno clima Black Friday di Amazon, ma chiaramente ce ne sono tante altre da scrutare e tra cui poter scegliere, a seconda del tipo di prodotto che vi occorre: casalinghi, elettrodomestici di grande e piccola taglia, accessori di ogni genere, alimentari, per la cura della persona, e tanto altro ancora. Il nostro consiglio è di farvi personalmente un giro sull’e-commerce: qualcosa da comprare troverete senz’altro.