Si rinnova l’appuntamento con il crime svedese di Omicidi a Sandhamn 7 su Giallo. Stasera, lunedì 23 novembre, andrà in onda il terzo episodio, nonché penultimo della settima stagione.

La serie, prodotta dal 2010 e in onda in patria su TV4, è tratta dai romanzi di Viveca Stern. Protagonista della storia è il carismatico detective Thomas Andreasson, sostituito poi dal detective Alexander dalla settima stagione, a capo del distretto di polizia di Nacka, che controlla le isole di Sandhamn. Come tutte le estati, l’arcipelago al largo di Stoccolma è invaso da studenti, turisti e curiosi che affollano la spiaggia, ma tra loro si nasconde sempre un improbabile assassino.

Si intitola La promessa l’episodio 7×03 di stasera, di cui vi riportiamo la trama.

Un pescatore trova il corpo di una donna incagliato nelle sue reti da pesca. Alexander, affiancato dalla nuova poliziotta Miriam, risponde alla chiamata. Una volta lì, Alexander reagisce in modo insolitamente forte alla vista del cadavere: forse conosceva la vittima? Intanto, lui e Miriam seguono una nuova pista che permette loro di indagare su una storia di un’agenzia di appuntamenti. Poi, Anders torna a casa con documenti di divorzio firmati per affrontare sua moglie, ma Kristina spera ancora in un riavvicinamento.

Omicidi a Sandhamn 7 su Giallo si conclude la prossima settimana, lunedì 30 novembre, con il quarto e ultimo episodio. Ecco la trama: Carl-Johan viene nominato medico del Giubileo e decide di festeggiare con una grande festa nella sua casa di Sandhamn. Il party finisce bruscamente con un omicidio. La figlia di Nora, Anna, che lavora alla festa, è l’unica testimone dell’incidente.

Nel cast di Omicidi a Sandhamn 7 su Giallo troviamo Alexandra Rapaport nei panni di Nora; Nicolai Cleve Broch è Alexander; Shirin Golchin è Miriam; Gustaf Hammarsten è Bengt-Olof Stenmark; Ping Mon H. Wallén è Anna; Kassel Ulving è Tor; Jonas Malmsjö è Henrik; e Ing-Marie Carlsson nel ruolo di Berit.

L’appuntamento con Omicidi a Sandhamn su Giallo è per stasera alle 21:10. Vi ricordiamo che la serie è disponibile anche in streaming contemporaneo su DPlay al sito dplay.com (scaricabile dall’App Store, da Google Play oppure andando sul sito www.dplay.com). Gli episodi resteranno on demand per alcuni giorni successivi alla messa in onda originale.