Nei panni di una Principessa 3 ci sarà? Il film natalizio con Vanessa Hudgens ha debuttato qualche giorno fa su Netflix con il secondo capitolo, conquistando la top 10 dei prodotti più visti e ricercati sulla piattaforma di streaming.

Sequel del film del 2018, la star, diventata famosa con la serie di film di High School Musical, veste i duplici panni di una semplice ragazza di nome Stacy e della Duchessa Margaret. Dopo essersi sdoppiata, nel secondo film ricopre ben tre ruoli: alle due menzionate prima si aggiunge una cugina di Margaret che ha dei piani ben precisi per ottenere la corona reale.

Visto il successo del film su Netflix, un sequel che chiuda la trilogia sembra essere all’orizzonte, poiché la Hudgens lo ha accennato durante una recente intervista con Entertainment Tonight. Ma l’attrice ha anche chiarito di avere dei limiti, ed ecco la sua unica condizione su un possibile Nei panni di una Principessa 3:

Abbiamo già raggiungo il punto massimo con tre personaggi. Andremo avanti tenendone due. Perderei completamente la testa se provassi ad aggiungere un’altra me stessa, anche se probabilmente sarebbe un personaggio scozzese. Mi piace quell’accento e sarebbe un’ottima scusa per usarlo. Ma no, non accadrà.

Per Vanessa Hudgens è un’ottima condizione, e del resto già ricoprire due ruoli non è stato affatto facile, come ha spiegato in un’altra intervista a CinemaBlend:

È tutto molto confuso ad essere onesti. È dispendioso in termini di tempo, perché normalmente faresti una scena e vai avanti, ma con due ruoli così fai di più, allarghi la distanza nell’inquadratura in modo che possano mettere tutti gli attori insieme. Poi devo solo interpretare un altro personaggio apportando i dovuti cambiamenti. È davvero molto confuso, specialmente dopo una lunga giornata. Il mio cervello andrebbe a farsi friggere.

Nei panni di una Principessa 3 è quindi in cantiere ma senza l’aggiunta di ulteriori doppelgänger di Stacy o Margaret. Il secondo film ha lasciato aperte alcune storie per le sue protagoniste, e c’è da aspettarsi un futuro matrimonio per una delle due. Tuttavia, per capire quando inizieranno le riprese non resta che attendere l’ufficialità di Netflix.

Attiva in campo attoriale e musicale, Vanessa Hudgens ha da poco terminato del film Tick, Tick… ​​Boom diretto da Lin-Manuel Miranda al suo debutto alla regia, e basato sull’omonimo musical semi-autobiografico di Jonathan Larson.