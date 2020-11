Stiamo vivendo un mese particolarmente caldo per tutti coloro che sono in possesso di un Honor 20, alla luce non solo di Magic UI 4.0 (rilascio della beta avviato lo scorso fine settimana, come vi ho riportato con un articolo specifico), ma anche dello sviluppo software ordinario per lo smartphone. Ad esempio, la notizia di oggi 23 novembre si riferisce alla distribuzione di un upgrade di transizione, che potrebbe rivelarsi comunque utile per il pubblico. Nonostante sulla carta sia secondario.

Sulla cresta dell’onda Honor 20 con l’aggiornamento di ottobre

In particolare, secondo le informazioni riportate nelle ultime ore da Huawei Central, il tanto chiacchierato Honor 20 sta iniziando a ricevere la patch di ottobre. A detta della fonte, questo nuovo aggiornamento viene fornito principalmente con il firmware che migliora gli standard di sicurezza del sistema, ma soprattutto consente di fare dei passi in avanti in termini di prestazioni del dispositivo risolvendo i diversi livelli di exploit e problemi. Insomma, ci sono motivi a sufficienza per procedere con il download.

Stando ai dettagli raccolti finora, l’aggiornamento in distribuzione da qualche ora per i possessori di un Honor 30 si riferisce a Magic UI 3.1. La versione è la 10.1.0.256, con dimensioni di aggiornamento pari 136 MB. Tra i problemi di sicurezza risolti in questo frangente, ne abbiamo 21 a priorità elevata. Insomma, il consiglio è di procedere con il download prima possibile, appena il pacchetto software sarà disponibile su larga scala.

Vi ricordo, come riportato ad inizio articolo, che il produttore asiatico ha recentemente rilasciato la prima versione beta di Magic UI 4 per gli utenti registrati al programma con il proprio Honor 20 in Cina. Oltre a questo, la società ha anche lanciato la prima versione stabile di Magic UI 4 per le serie Honor 30 e V30. Insomma, ci sono molti spunti sui quali riflettere in queste ore.