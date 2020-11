L’arrivo di Megan Fox e Machine Gun Kelly agli American Music Awards 2020 è sotto i riflettori. A scatenare l’attenzione dei media, infatti, è la veste inedita dei due personaggi come coppia per la prima volta sul red carpet dell’evento. Insieme hanno sfilato sin dall’ingresso del Microsoft Theatre di Los Angeles nel quale ieri sera sono stati nominati i vincitori tra gli artisti più amati degli Stati Uniti con Taylor Swift scelta come Artista dell’Anno.

Megan Fox si è presentata con un elegante abito verde firmato da Azzi and Osta mentre il rapper è comparso con un completo bianco Balmain con i tatuaggi sul petto in evidenza. I due hanno professato il loro amore anche sul palco, durante l’evento: Megan Fox ha presentato la performance del suo compagno introducendo il brano Bloody Valentine e la hit My Ex’s Best Friend.

Ricordiamo, inoltre, che nel video ufficiale di Bloody Valentine i due hanno recitato insieme. Machine Gun Kelly è entrato nella vita dell’attrice dopo l’uscita di scena dell’ex marito Brian Austin Green, annunciata da lui stesso. La coppia ha reso pubblico l’amore ritrovato nel mese di luglio, postando per la prima volta sui social uno scatto in cui comparivano insieme.

L’arrivo di Megan Fox e Machine Gun Kelly agli American Music Awards con la sfilata sul red carpet è stato, in sostanza, la prima apparizione pubblica della coppia dopo gli scatti sui social e le prime indiscrezioni. Megan ha presentato la performance di Machine Gun Kelly come quella di un performer di cui “siamo tutti sotto il suo incantesimo da quando ha debuttato nel 2012“.

Il rapper non ha ritirato alcun premio, ma il debutto di Megan Fox e Machine Gun Kelly agli American Music Awards come coppia vale più di ogni nomination come trionfo della loro storia d’amore, un debutto d’onore sul red carpet.