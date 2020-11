Lino Guanciale si mostra nelle prime foto dal set di Sopravvissuti, nuova produzione di Carmine Elia (già ideatore de La Porta Rossa). Le riprese della serie Rai sono iniziate il mese scorso a Genova, dove si girerà fino a metà dicembre, per riprendere poi a Roma da gennaio 2021 e proseguire per altre 16 settimane.

La trama ruota intorno al mistero di un gruppo di superstiti di un naufragio che cercano di tornare alla normalità di casa, non senza portare dentro di sé bugie e segreti legati all’accaduto. L’imbarcazione Arianna era diretta ai Caraibi con un equipaggio di dodici persone, di cui si sono perse le tracce dopo un anno di inutili ricerche. La nave riappare mesi dopo con a bordo solo sette sopravvissuti, i quali sembrano nascondere un grande segreto su quanto accaduto e sulla sorte delle persone scomparse. Cos’è davvero successo su quella nave?

Oltre Lino Guanciale, la serie è composta da un cast di attori internazionali dove figurano: Giacomo Giorgio, Barbara Bobulova, Vincenzo Ferrara, Adèle Wismes, Fausto Sciarappa, Camilla Semino Favro, Florian Fitz, Pia Lanciotti, Luca Biagini, Stéfi Celma, Alessio Vassallo, Elena Radonicich, e Sophie Pfennigstorf.

Nelle prime foto dal set, Guanciale si mostra immortalato in compagnia di Giacomo Giorgio, come testimoniano questi scatti:

Inoltre, sul profilo Instagram della serie sono stati pubblicati i primi contenuti foto e video dalla location genovese. Ovviamente le riprese si stanno svolgendo con tutte le norme anti-Covid previste del caso.

Sopravvissuti segna un nuovo capitolo per l’attore abruzzese, dopo la chiusura de L’Allieva. I fan continuano a chiedere a gran voce la produzione di una quarta stagione della fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, ma al momento non sembra ci sia l’intenzione di continuare. L’ultima puntata si è conclusa con il lieto fine per Alice Allevi – interpretata da Alessandra Mastronardi – e Claudio Conforti – Guanciale: i due infatti sono convolati a nozze, non senza diverse peripezie che hanno rischiato di tenerli lontani in maniera definitiva. Il materiale cartaceo, inoltre, è esaurito, quindi non ci sarebbero altre possibilità di vedere una quarta stagione. L’ultima parola però spetta alla Rai.

La messa in onda di Sopravvissuti è prevista nel corso del 2021.