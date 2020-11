Gli ascolti di Vite in Fuga hanno abbassato un po’ l’asticella, soprattutto in confronto ai risultati top de Gli Orologi del Diavolo e di Doc Nelle tue Mani, e le cose potrebbero peggiorare questa sera quando la fiction tornerà in onda con altri due episodi e con i Caruana di nuovo in fuga. La famiglia di Claudio ha subito lo scotto del suo tradimento quando si è scoperto che l’uomo si trovava in quell’ufficio quella notte non per uccidere l’amico bensì per tradire la moglie. La verità è venuta a galla e questo ha spinto Silvia a dare di matto, cosa ne sarà adesso dell’unione dei Caruana che ha spinto tutti e quattro ad andare via e vivere con un’altra identità fino a quando tutto non sarà risolto?

Nei due nuovi episodi di Vite in Fuga sentiremo ancora del tradimento di Claudio ai danni di Silvia perché mentre quest’ultima decide di trovare lavoro come cameriera in un ristorante del posto, Claudio ricorda la storia di suo padre e sua madre. Anche lui aveva tradito la donna che amava e per oltre un anno le rimase accanto dicendole di amarla tutti i giorni fino a quando lei non cedette. Lui farà lo stesso ma Silvia obietta che non è come sua madre.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

Mentre gli adulti continuano a battibeccare su tradimenti e fiducia, Alessio contatta Mario, il suo fidanzato. Il giovane era già stato trovato dall’ispettrice Serravalle convinta che i Caruana siano ancora vivi e, così, pronto a far tornare a casa il suo fidanzato, gli da appuntamento a Gaeta avvisando la polizia. Silvia cerca di fermare suo figlio ma alla fine decide di accompagnarlo finendo dritto dritto in trappola.

Per fortuna sua figlia rivela tutto a Carlo che così parte per Gaeta per fermare la moglie e il figlio. Sarà questa corsa contro il tempo che riavvicinerà i due protagonisti della fiction o che spaccherà per sempre la loro famiglia?