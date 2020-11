Il sindaco di Cinisello Balsamo risponde alle polemiche su Sfera Ebbasta: “Non siamo di fronte a un encomio civico. L’artista ha voluto omaggiare la sua città”.

Un weekend di polemiche in seguito a Piazza Gionata Boschetti inaugurata a Cinisello Balsamo in occasione del lancio del disco Famoso del trapper nato alle porte di Milano. La piazza intitolata a Sfera Ebbasta è un’iniziativa del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con Spotify ed è temporanea. A chiarire la situazione ci ha pensato in prima persona il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi, con un lungo post su Facebook.

Si tratta di una “campagna di marketing che in questi giorni ha fatto parlare tanto, non solo in città ma nel Mondo. Proprio perché c’è stata un grande eco dal punto di vista mediatico e di marketing territoriale, possiamo dire, piaccia o no, che l’obiettivo di questa campagna è stato raggiunto”, spiega il Sindaco.

Si focalizza sul modo di esprimere le proprie opinioni. Tra i molti contrari a Piazza Gionata Boschetti, molti hanno espresso il proprio dissenso in modo educato, molti altri sono scaduti in offese e maleducazione

“L’allestimento è temporaneo, come ampiamente detto in ogni nostro comunicato e come anche motivato dalla legge che vieta la dedica ad una via o una piazza ad una persona non deceduta da almeno 10 anni. Abbiamo in questi anni dedicato parchi gioco e luoghi della città a Don Gnocchi, Maria Cristina Cella, Falcone e Borsellino, il Carabiniere Giacomo Sessa, lo faremo con Carlo Alberto Dalla Chiesa”, prosegue il sindaco di Cinisello Balsamo (Milano) che anticipa che la terga verrà rimossa tra qualche settimana “per la contentezza di una parte e per il dispiacere di molti, anche commercianti, che mi hanno addirittura chiesto di lasciarla”.

Il sindaco di Cinisello Balsamo risponde alle polemiche su Sfera Ebbasta e spiega che la targa dedicata al trapper sta rappresentando una vera e propria attrazione per i suoi fan e le attività commerciali ne hanno indubbiamente beneficiato.