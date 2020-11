Il campanile di Albegno suona i Pooh per ricordare Stefano D’Orazio, scomparso improvvisamente a seguito delle complicazioni sorte per Coronavirus.

L’iniziativa è partita dalla parrocchia di Albegno, frazione di Treviolo in provincia di Bergamo, centro nel quale Stefano D’Orazio ha trascorso alcuni anni della sua vita.

Il concerto che è stato tenuto in suo ricordo è stato trasmesso sulla pagina Facebook dell’oratorio di Albegno, che ha condiviso il lungo video nel quale si possono ascoltare i successi dei Pooh.

Sulla pagina dell’oratorio di Albegno, ci sono stati anche i ringraziamenti della moglie Tiziana Giardoni. Il ricordo di Stefano D’Orazio è anche una dimostrazione della vicinanza della comunità bergamasca, dove il musicista ha vissuto per molti anni.

Stefano D’Orazio è scomparso a 72 anni a seguito di alcune complicazioni legate all’infezione da Covid. I funerali si sono svolti lunedì 9 novembre a Roma, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza Del Popolo, alla presenza di alcuni fan che hanno potuto dargli l’ultimo saluto di persona.

L’esperienza con i Pooh era terminata nel 2009, dopo che Stefano D’Orazio aveva deciso di dedicarsi ad altri progetti professionali. Il batterista era tornato nel 2015 per la reunion del cinquantennale ed era rimasto fino allo scioglimento avvenuto il 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Il musicista romano era entrato a far parte del gruppo nel 1971 a seguito dell’addio alla batteria di Valerio Negrini, che era comunque rimasto parte della band ma come paroliere principale. Con il passare degli anni, anche Stefano D’Orazio aveva assunto questo ruolo, fino all’ultimo brano che ha scritto per Bergamo e per Roby Facchinetti, Rinascerò, Rinascerai.

Stefano D’Orazio era anche autore di musical, con una passione che ha approfondito dopo la conclusione del progetto con i Pooh. Per il teatro ha scritto Aladdin, Cercasi Cenerentola e tante altre opere per il quale si era avvalso del talento di Manuel Frattini, scomparso improvvisamente a ottobre 2019.