I prezzi dei biglietti per Sfera Ebbasta a Roma nel 2021 sono disponibili in questo articolo. Con l’avvio delle prevendite, nella giornata odierna, sono stati comunicati anche i prezzi dei biglietti per assistere ai prossimi concerti del trapper, fresco della pubblicazione dell’album Famoso e della piazza a lui intitolata a Cinisello Balsamo (Milano).

Come già noto, Sfera Ebbasta sarà in tour il prossimo autunno, nei principali palasport della penisola. Dopo le due date previste al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il trapper ha svelato l’intero calendario degli appuntamenti dal vivo che lo porterà anche al Palazzo dello Sport di Roma, ex Palalottomatica, nel 2021.

La data è quella del prossimo 28 settembre e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne da lunedì 23 novembre alle ore 13:00. Nel caso in cui invece il concerto dovesse essere rinviato per l’emergenza coronavirus, sarà garantito il rimborso dei biglietti acquistati e della relativa prevendita, così come è previsto il rimborso per tutti gli altri concerti del tour 2021.

I prezzi dei biglietti per Sfera Ebbasta a Roma nel 2021 vanno dai 32,00 euro per un posto nel terzo anello laterale ai 172, 45 euro per un posto nel parterre platinum vip, che comprende l’acquisto del pacchetto vip. Il parterre tradizionale è invece disponibile al prezzo di 43 euro e la tribuna gold centrale a 60 euro.

Per un posto nel primo anello bisognerà pagare 60 euro e 43 invece sono quelli richiesti per un posto nel secondo anello laterale. L’inizio del concerto di Sfera Ebbasta a Roma è fissato alle ore 21.00 con l’apertura delle porte alle ore 19.00.

28 SETTEMBRE 2021 – Palazzo dello Sport di Roma

Parterre Platinum vip: €172,45

Parterre Gold Vip: € 103,45

Parterre in piedi : € 43,00 + 6,45 d.p.

Tribuna Gold Centrale: € 60,00 + 9,00 d.p.

I° Anello Laterale € 60,00 + 9,00 d.p.

II° Anello Laterale: € 43,00 + 6,45 d.p.

III° Anello Centrale : € 34,00 + 5,10 d.p.

III° Anello Laterale: € 32,00 + 4,80 d.p.