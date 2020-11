I migliori album di Massimo Ranieri tornano in vendita per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. I dischi saranno contenuti in un cofanetto speciale celebrativo, disponibile in edicola.

Le uscite sono previste dal 27 novembre 2020 al 13 marzo 2021; il pano dell’opera comprende 16 album pubblicati da Massimo Ranieri dal 1970, inclusi contenuti live e video (DVD).

L’artista festeggia, nel 2020, 50 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dai suoi esordi, nel 1970, con il primo album che portava il suo nome. Massimo Ranieri conteneva 12 brani, tra cui pezzi evergreen ancora oggi tra i più apprezzati del repertorio musicale italiano come Se Bruciasse La Città e Rose Rosse.

I migliori album di Massimo Ranieri tornano in vendita e l’opera celebrativa del percorso di uno dei più grandi cantautori italiani non poteva che aprirsi proprio con il suo album d’esordio. Il primo appuntamento in edicola è fissato per il 27 novembre con l’album Massimo Ranieri, con cofanetto in regalo. Alla riuscita dell’album contribuisce un team di collaboratori composto da Giancarlo Bigazzi, Totò Savio ed Enrico Polito.

L’esordio di Ranieri riporta alla canzone Rose Rosse: “La cantai – ricorda – per la prima volta a Settevoci e poi a Senza Rete e arrivarono richieste incredibili pari a 180 mila copie in un solo giorno. Alla fine, ‘Rose rosse’ ha venduto un milione e ottocentomila copie”.

Nel disco anche un remake di ‘O Sole Mio’. C’è poi un brano fondamentale per Ranieri, Quando L’Amore Diventa Poesia, che ha presentato al Festival di Sanremo con testo di Mogol e musica di Piero Soffici.

Nell’album il brano Il Mio Amore Resta Sempre Teresa, cover del brano Teresa, composto da Albert Hammond e Lee Hazlewood.

I CD singoli saranno in vendita a € 9,99; il decimo appuntamento con la collana prevede l’uscita del doppio di Malìa al prezzo di € 14,99.

I migliori album di Massimo Ranieri – piano dell’opera

Massimo Ranieri

27/11/2020

Perdere l’amore

04/12/2020

Vent’anni

11/12/2020

‘O surdato ‘nnammurato (Live)

18/12/2020

Dallo Stadio Olimpico “Live”

23/12/2020

Ti penso

30/12/2020

La faccia del mare (Odyssea)

08/01/2021

Erba di casa mia

15/01/2021

Canto perché non so nuotare… da 40 anni (dvd)

22/01/2021

Malìa 1 e 2 (doppio cd)

29/01/2021

Album di famiglia

05/02/2021

Napulammore (live)

12/02/2021

Per una donna

19/02/2021

Via del Conservatorio

26/02/2021

Un giorno bellissimo

05/03/2021

Macchie ‘e culore (live)

12/03/2021